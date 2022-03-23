MPİ 23 MART ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI! 23 Mart 2022 Çarşamba Şans Topu kazanan numaralar hangileri?

Şans oyunu sevenlerin gözdesi haline gelen Şans Topu çekilişi gerçekleştiriliyor. Milli Piyango TV'den canlı olarak izlenebilecek. Bilet sorgulama işlemleri ise "millipiyangoonline.com" adresinde olacak. Peki, 23 Mart Şubat 2022 Şans Topu sonuçları açıklandı mı? 23 Mart 2022 Çarşamba Şans Topu kazanan numalalar hangileri? İşte Milli Piyango 23 Mart 2022 Şans Topu sonuç sorgulama ekranı!
23 MART ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ
Haftanın ilk Şans Topu çekilişi bu akşam saat 20:00'de olacak. Çekiliş millipiyangoonline.com ve millipiyango TV Youtube kanalından canlı olarak aktarılacak.
ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?
Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir. Şans Topu, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir.