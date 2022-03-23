MPİ 23 MART ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI! 23 Mart 2022 Çarşamba Şans Topu kazanan numaralar hangileri?

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir. Şans Topu, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir.