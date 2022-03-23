Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 23.03.2022 19:47
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.03.2022 19:55
    ABONE OL

    MPİ 23 MART ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI! 23 Mart 2022 Çarşamba Şans Topu kazanan numaralar hangileri?

    Şans oyunlarını yakından takip edenler 23 Mart Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı aramalarını yapmaya başladı. 23 Mart 2022 Şans Topu çekilişi için nefesler tutuldu ve heyecan dolu geri sayım başladı. Kazanma hayali kuranlar kuponlarında oynadıklara rakamların şanslı olup olmayacağını merak ediyor. Peki, 23 Mart 2022 Şans Topu sonuçları açıklandı mı? 23 Mart 2022 Çarşamba Şans Topu kazanan numalalar hangileri? İşte Milli Piyango 23 Mart 2022 Şans Topu sonuç sorgulama ekranı!

    MPİ 23 MART ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI! 23 Mart 2022 Çarşamba Şans Topu kazanan numalalar hangileri?

    Şans oyunu sevenlerin gözdesi haline gelen Şans Topu çekilişi gerçekleştiriliyor. Milli Piyango TV'den canlı olarak izlenebilecek. Bilet sorgulama işlemleri ise "millipiyangoonline.com" adresinde olacak. Peki, 23 Mart Şubat 2022 Şans Topu sonuçları açıklandı mı? 23 Mart 2022 Çarşamba Şans Topu kazanan numalalar hangileri? İşte Milli Piyango 23 Mart 2022 Şans Topu sonuç sorgulama ekranı!

    23 MART ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ

    Haftanın ilk Şans Topu çekilişi bu akşam saat 20:00'de olacak. Çekiliş millipiyangoonline.com ve millipiyango TV Youtube kanalından canlı olarak aktarılacak.

    ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

    Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir. Şans Topu, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir.

        ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

        Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

        Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL'dir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Nükleer tehdide nasıl yanıt verilecek?
        Haberler Yaşam MPİ 23 MART ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI! 23 Mart 2022 Çarşamba Şans Topu kazanan numaralar hangileri?
            SON DAKİKA