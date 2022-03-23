Balıkesir'de 10 yaşındaki kuzenler Büşra Karabacak ile Tuğçe Yıldırım'ın öldürülmesiyle ilgili davada mütalaa verildi!

Maktul Tuğçe Yıldırım'ın annesi Ayşe ve babası Yüksel Yıldırım, maktul Büşra Karabacak'ın annesi Hanife ve babası Mustafa Karabacak ile avukatları da duruşmada hazır bulundu.

2'ŞER KEZ AĞIRLAŞTIRILMI MÜEBBET VE 20'ŞER YIL KAPİS TALEBİ

Duruşmada, mütalaasını veren savcı, suçsuz olduklarını iddia eden sanıklar hakkında 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve çocukların alıkonulduğu gerekçesiyle de 20'şer yıl hapis cezası talep etti.

Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 22 Nisan'a erteledi.