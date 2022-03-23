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    Gümüşhane'de ilginç nikah! Fenerbahçeli formasıyla masaya oturan çifte belediye başkanından sürpriz

    Gümüşhane’de ilginç bir nikah vardı. Fenerbahçeli çift, takımlarının formasıyla oturduğu nikah masasına asıl sürprizi ilçe belediye başkanı yaptı. Torul Belediye Başkanı Evren Özdemir de Trabzonspor formasıyla nikahı kıydı...

    Ezeli mutluluk!

    Türk futbolunun ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Trabzonspor camiası için renkli görüntüler bu kez Gümüşhane'nin Torul ilçesinden geldi. Trabzonspor'a olan tutkusuyla bilinen ilçede Fenerbahçeli Buket Aytemur ve İlhami Fettah Arslan çifti hayatlarını birleştirecek imzayı atacakları masaya Fenerbahçe formalarıyla oturdu. Bu durumu daha önceden haber alan ve koyu bir Trabzonspor taraftarı olan Torul Belediye Başkanı Evren Özdemir ise tam nikah masasına otururken kazağını çıkararak Trabzonspor formasının üzerine cübbesini giyip nikahı öyle kıydı. Torul Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde kıyılan nikahın şahitleri de Trabzonspor ve Fenerbahçe formaları giyerek törene katıldı. Belediye Başkanı Evren Özdemir, "İnşallah güzel bir beraberliğiniz olsun. Vatana, millete, dini İslam'a hayırlı evlatlar yetiştirmeyi nasip eylesin Rabbim" dedi.

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    Haberler Yaşam Gümüşhane'de ilginç nikah! Fenerbahçeli formasıyla masaya oturan çifte belediye başkanından sürpriz
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