Bypass ameliyatı olan gelininin ölümüne üzülen kaynana kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Annem de onun üzüntüsüne evde fenalaştı. Onu da saat 16.00 gibi kaybettik. Bugün eşimi yarın da annemi defnedeceğim. İki acıyı birden yaşadım" dedi.

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