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    • Yaşam
    • 23.03.2022 16:42
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    • 23.03.2022 16:42
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    Bebek çantasında kilolarca eroin çıktı!

    İstanbul'dan yolcu otobüsüyle Ankara'ya gelen Zeynep Y.'nin (24) 8 aylık bebeğine ait eşyaların bulunduğu çantada, 7 kilo 150 gram eroin ele geçirildi. Narkotik ekipleri ayrıca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'uyuşturucu satıcılarına gündüz operasyonları' talimatı üzerine kentte çalışmalar arttı.

    İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan otobüse binen Zeynep Y.'nin Ankara'ya uyuşturucu getirdiğini belirledi. Harekete geçen ekipler, Zeynep Y.'nin bindiği otobüsü takibe aldı. Ankara sınırına giren otobüs, uygulama noktasında durduruldu.

    Zeynep Y. ve kucağındaki 8 aylık bebeği otobüsten indiren ekipler, yaptıkları aramada bebek malzemelerinin bulunduğu çantada paketlenmiş halde 7 kilo 150 gram eroin ele geçirdi. Polis ekiplerince gözaltına alınan Zeynep Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Bebeğin ise Zeynep Y.'nin yakınlarına teslim edileceği belirtildi.



    GÜNDÜZ OPERASYONU
    Narkotik ekipleri ayrıca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'uyuşturucu satıcılarına gündüz operasyonları' talimatı üzerine kentte çalışma yaptı. Bu kapsamda Altındağ bölgesinde uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen 6 adrese öğle vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

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