Balıkesir Ayvalık'ta tüylü çay grubuna ait yeni endemik bitki bulundu! Adı 'stachys cretica subsp gulendamiana’ oldu

Badavut mevkisinin, biyolojik çeşitlilik özellikleri başta olmak üzere jeolojik ve peyzaj değeri açısından önemli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Akçiçek, "Bölge kumul ve deniz ekosistemi üstün bir peyzaj değeri sunmaktadır. Bölgenin ekosisteme sunduğu hizmetler ve barındırdığı tür ve habitatlar göz önüne alındığında, alanın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 'kesin korunacak hassas alan' olarak tescilinin uygun olduğuna karar verilmiştir.