Balıkesir Ayvalık'ta tüylü çay grubuna ait yeni endemik bitki bulundu! Adı 'stachys cretica subsp gulendamiana’ oldu

Balıkesir'de yapılan biyoçeşitlilik envanter çalışmalarında; Ayvalık ilçesi Badavut sahilinde toplanan tüylüçayın yeni alt türü kayıtlara girdi. Tüylüçay bitkisi, Prof. Dr. Ekrem Akçiçek ve Dr. Özal Güner tarafından uluslararası prestijli 'Phytotaxa' dergisinde yayımlanarak, bilim dünyasına tanıtıldı.
Emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Gülendam Tümen'in ismini verdiği Badavut tüylüçayının bilimsel adı ise 'stachys cretica subsp gulendamiana' olarak belirlendi.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekrem Akçiçek, gen merkezi Türkiye olan tüylüçayların Türkiye'deki sayısının, yeni türle 93'e yükseldiğini söyledi. Akçiçek, "Yeni türün ismi, botanik dünyasına önemli katkılar sunan ve Balıkesir florasının ortaya çıkmasında büyük emekleri olan Prof. Dr. Gülendam Tümen'e atfedildi" diye konuştu.