İstek parça tartışması olaylı bitti! Ortalık savaş alanına döndü

Ataşehir'de bir müşterinin istek parça talebiyle başlayan tartışmanın ardından çıkan kavgada, türkü evi savaş alanına döndü. Şişe, sandalye ve masaların havada uçuştuğu kavgada, 1 kişi yaralandı. O anlar, bir müşterinin cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.