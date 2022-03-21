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    • Yaşam
    • 21.03.2022 08:47
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    • 21.03.2022 09:06
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    İstek parça tartışması olaylı bitti! Ortalık savaş alanına döndü

    İstanbul Ataşehir'de bulunan bir türkü barda çalınan istek parçayı bazı müşterilerin beğenmemesi nedeniyle çıkan tartışmada ortalık savaş alanına döndü. 1 kişinin yaralandığı o anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    İstek parça kavgasında türkü evi savaş alanına döndü

    Ataşehir'de bir müşterinin istek parça talebiyle başlayan tartışmanın ardından çıkan kavgada, türkü evi savaş alanına döndü. Şişe, sandalye ve masaların havada uçuştuğu kavgada, 1 kişi yaralandı. O anlar, bir müşterinin cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

    Olay, geçen Cumartesi gecesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan bir türkü evinde meydana geldi. İddialara göre, sahneye çıkan Türkücü Azad Doğanay, programı sırasında bir müşteriden gelen istek türküyü seslendirmeye başladı. Bu sırada başka masada bulunan müşteriler, istek türküyü beğenmeyerek tepki gösterdi.

    İstek parça kavgasında kan aktı

    Azad Doğanay türküyü söylemeye devam edince gerginlik yaşandı. Sözlü başlayan tartışma bir anda şişelerin, sandalye ve masaların havada uçuştuğu kavgaya dönüştü. İstek türküyü beğenmeyen grup, masalarındaki her şeyi sahneye attı.

        Çıkan kavgada, türkücünün kardeşi Çetin Doğanay bıçakla elinden yaralandı. Türkü evinde müşteriler arasında büyük panik ve korku yaşandı. Kavga ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler kavgaya karışan kişileri gözaltına aldı.

        Türkü evinin savaş alanına döndüğü ve 1 kişinin yaralandığı o anlar, cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde yaşanan kavga ve müşterilerin yaşadığı panik görülüyor. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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