Fransız yargıçtan gurbetçi taraftar Mustafa Likos'a şampiyonluk izni! Trabzonspor’un şampiyonluğunu ve oraya gelmeyi düşünüyorum.

Paris'te inşaat firmasında çalışan Trabzonlu gurbetçi Mustafa Likos'a, 5 yıl önce karıştığı kavgaya ilişkin yargılandığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Yargı süreci süren ve Süper Lig'de lider olan takımı Trabzonspor'un, memleketi Trabzon'da olası erken şampiyonluk kutlamalarına katılmayacağı için üzülen Likos, farklı yönteme başvurdu. Likos, davasına bakan yargıç Celine Martini'ye kaleme aldığı mektubu göndererek, tutkusu olduğu camianın kutlamalarına ve maçını tribünde izlemek istediğini iletti.
MEKTUBA ÖZEL İZİN ÇIKTI
İçinde bordo mavili takımın başarıları ve resmi dergisinin yanında bazı görsellerin de yar aldığı talep mektubunu inceleyen kadın yargıç; Paris Trabzonlular Derneği'nden de gelen talebi referans alıp, 26 Mart-10 Nisan'da fanatik taraftarın, ülkesine gitmesine izin verdi. Talebine olumlu yanıt almanın mutluluğunu yaşayan Likos, memleketinde şampiyonluk kutlamalarını heyecanla bekliyor.
'ŞAMPİYONLUK HASRETİ YAŞADIĞIMIZI ANLATTIM'
Yurda dönmeyi iple çektiğini belirten Likos, "Her sene avukatım eşliğinde Türkiye'ye gelmek için başvuruyorum, her seferinde de ret cevabı aldım. Bu sene 'Belki olur' diyerek, mayıs için bir kez daha izin istedim.