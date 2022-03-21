Fransız yargıçtan gurbetçi taraftar Mustafa Likos'a şampiyonluk izni! Trabzonspor’un şampiyonluğunu ve oraya gelmeyi düşünüyorum.

SON BİR ŞANS İSTEMİŞ

Öte yandan Likos, mektubunda özetle "Bizim için Trabzonspor apayrı bir duygu. 1984'ten beri resmi olarak şampiyon olmadık. Ben hiç şampiyonluk görmedim. Bu sene Trabzonspor şampiyonluğa artık çok yakın. Her gün Trabzonspor'un şampiyonluk olacağı günün hayalini kuruyor, orada olamamanın üzüntüsünü yaşıyorum. Bu yazdıklarım size önemsiz gelebilir ama benim için çok önemli. Sizden son bir şans istiyorum" diye yazdı.

'BÖYLE BİR OLAY HİÇ DUYMADIM'

Mustafa Likos'un kutlamalara gelmesi için referans olan Paris Trabzonlular Derneği Başkanı Bülent Cumur da "Öyle bir uygulamanın emsali de yoktur. Nasıl böyle bir şey oldu, bilmiyoruz. 35 yıldır Paris'te yaşıyorum, böyle bir olay hiç duymadım. Bu, Trabzonspor aşkı" diye konuştu.