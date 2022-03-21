Araba değil, marihuana zulası: Torpido ve çamurluktan fışkırdı

Bu sırada şoför mahallindeki Hakan Y.'nin aşağıya indiği sırada yere iki paket attığını gören polis ekipleri, şahısları araca yaslayarak detaylı arama yaptı. Paketleri inceleyen ekipleri "Marihuana" diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi.