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    • Yaşam
    • 20.03.2022 08:46
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    • 20.03.2022 08:46
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    Kars’ta tipi nedeniyle onlarca araç mahsur kaldı

    Kars’ta yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı onlarca araç yolda kaldı. Araçlarda mahsur kalan vatandaşlar donmaktan son anda kurtarıldı. Yetkililer vatandaşları mecbur kalmadıkları takdirde araçlarıyla kent dışına çıkmamaları konusunda uyardı.

    Kars’ta tipi nedeniyle onlarca araç mahsur kaldı

    Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı durma nokta noktasına getirdi. Sarıkamış-Erzurum karayolunda mahsur kalan onlarca vatandaşın imdadına Karayolları, İl Özel İdaresi ve Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yetişti.

    Ekiplerin müdahale ettiği vatandaşların araçları kaldıkları yerden çekildi. Vatandaşlar daha sonra iş makineleri vasıtasıyla ilçe merkezi nakledildi. Soğuktan donmaktan son anda kurtarılan vatandaşlar, ekiplere teşekkür etti.

    Araçların adeta kara gömüldüğü Sarıkamış'ta kar yağışı ve tipi devam ediyor. Yetkililer vatandaşları mecbur kalmadıkları takdirde araçlarıyla kent dışına çıkmamaları konusunda uyardı.

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    Kesim izni bile almadılar
    Haberler Yaşam Kars’ta tipi nedeniyle onlarca araç mahsur kaldı
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