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    • Yaşam
    • 20.03.2022 14:18
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    • 20.03.2022 14:18
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    Esenyurt'ta okul çıkışı silahlı ve bıçaklı saldırıya uğradı

    İstanbul Esenyurt'ta 14 yaşındaki öğrenci, okul çıkışı husumetlilerin saldırısına uğradı. Bıçak ve silahın kullanıldığı saldırı anları güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken bir kişi yaralandı.

    14 yaşındaki öğrenciye okul çıkışı silahlı ve bıçaklı saldırı

    Olay, 17 Mart Perşembe Esenyurt Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan bir lisenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğrencilerin çıkış saatinde aralarında lise öğrencisinin de bulunduğu bir grup okul önüne gelerek, daha önceden aralarında husumet bulunan M.M.K. (14) isimli liseli gencin okuldan çıkmasını bekledi. Bir süre sonra okuldan çıkan M.M.K, husumetlilerinin bıçaklı saldırısına uğradı. İki bacağından bıçakla yaralanan genç kaçmaya başlarken, saldırganlardan biri belinden çıkardığı tabancayla rastgele ateş etmeye başladı.

    ŞÜPHELİLER KISA SÜREDE YAKALANDI
    Olay sonrasında yaralan lise öğrencisi Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Bıçak ve silahın kullanıldığı kavga anları ise okulun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Yaşanan olay sonrası harekete geçen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

    GÖZALTINA ALINDILAR
    Yapılan incelemeler sonucu kısa sürede şüphelilerin kimliklerini tespit eden polis ekipleri, İ.A, K.T. ve K.S isimli üç çocuğu yakalayarak gözaltına aldı. Olayda kullanıldığı tespit eden 1'i kurusıkı olmak üzere iki ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, şüphelilerin Esenyurt Çocuk Büro Amirliği'nde işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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    Haberler Yaşam Esenyurt'ta okul çıkışı silahlı ve bıçaklı saldırıya uğradı
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