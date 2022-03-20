Sahibinden ve galeriden araba alım satımında akıllara durgunluk veren dolandırıcılık! Film senaryolarını aratmayan yöntem

Telefonla arayıp, kendisini polis, savcı olarak tanıttıktan sonra, insanları kandırıp paralarını almaya çalışan 'tele dolandırıcıları' artık hepimiz öğrendik. Ancak bu kez durum biraz daha farklı.

Bu kez peyda olanlar ise 'oto dolandırıcılar'.

Onlar da sadece telefon kullanıyorlar... Kimine 'öğretmen' kimine 'polis' kimine ise 'astsubay' olduklarını söylüyorlar ama yöntemleri hem daha inandırıcı hem de daha yaratıcı.

İşte şeytanın bile aklına gelmez diyeceğiniz son dolandırıcılık yönteminin, mağdurlarının ağzından, Film senaryolarını aratmayan hikayesi...

Benzeri; Sakarya, Kocaeli, İstanbul hattında defalarca yaşanan dolandırıcılık hikayesinin birisi de geçtiğimiz aylarda yine Kocaeli'nde yaşandı.