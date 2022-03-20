Sahibinden ve galeriden araba alım satımında akıllara durgunluk veren dolandırıcılık! Film senaryolarını aratmayan yöntem

Telefonla arayıp, kendisini polis, savcı olarak tanıttıktan sonra, insanları kandırıp paralarını almaya çalışan 'tele dolandırıcıları' artık hepimiz öğrendik. Ancak bu kez durum biraz daha farklı.
Bu kez peyda olanlar ise 'oto dolandırıcılar'.
Onlar da sadece telefon kullanıyorlar... Kimine 'öğretmen' kimine 'polis' kimine ise 'astsubay' olduklarını söylüyorlar ama yöntemleri hem daha inandırıcı hem de daha yaratıcı.
İşte şeytanın bile aklına gelmez diyeceğiniz son dolandırıcılık yönteminin, mağdurlarının ağzından, Film senaryolarını aratmayan hikayesi...
Benzeri; Sakarya, Kocaeli, İstanbul hattında defalarca yaşanan dolandırıcılık hikayesinin birisi de geçtiğimiz aylarda yine Kocaeli'nde yaşandı.
ÖNCE SATILIK İLAN SİTELERİNDEN ARAÇ BULUNUP PAZARLIK YAPILIYOR
2013 model otomobilini 180 bin liraya satmak için ilan sitelerine koyan U.E. göz göre göre şu şekilde dolandırıldı:
'BEN GELEMİYORUM TANIDIK GALERİCİ GELİP ALACAK'
Hürriyet'in haberine göre U.E.'yi Edirne'den arayan ve kendisini kentteki bir kışlada görevli astsubay olarak tanıtan şahıs "Ben izin alamıyorum. Ancak babamın galerici bir kuzeni var orada. Zaten o da çok aradı ancak bu marka ve modelde araç bulamamıştı. Senden rica etsem onlar gelip bir araca baksalar, inceleseler, onay verirlerse anlaştığım rakama alacağım. Vekaletim de onlarda. Benim adıma satışı senden alacaklar" dedi.
'SAKIN FİYATINI SÖYLEME BABAM ÇOK KIZAR'
Sahtekârlığına, sözde babasını da alet eden dolandırıcı "Ancak babam 120 bin liraya kadar araba almama müsaade etti. 175 bine verirsen alacağım. Kalanını ben kredi çektim ki ailemin haberi yok. Senden ricam arabayı 120 bin liraya aldığımı söyleyeceğim sakın beni açık etme" diye uyardı.
U.E.'nin "Benim için sorun yok ben alacağım paraya bakarım" yanıtı üzerine, almak istediği aracın fotoğraflarını ve ruhsat görselini alan şahıs, dolandırıcılığının bir sonraki safhasına geçti.