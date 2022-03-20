'Ama kafamız nasıl güzel' sözüyle akıllara kazınmıştı! 8 aydır kayıp olan internet fenomeni Yunus Dönertaş'ın kemikleri bulundu! Cüzdanı ve cep telefonu da kayıp

Zafer Mahallesi'ndeki TEMA Piknik Alanı'nda geçen yıl Ağustos ayında koyun otlatan çoban, kafatası ve insan kemikleri görünce polise haber verdi. İhbarın ardından olay yerine gelip, inceleme yapan ekipler, insana ait olduğu belirtilen kafatası ve 3 kemiğin yanında iç çamaşırı da buldu. Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kafatası ve kemikler, inceleme için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kayıp başvurusu yapılan kişiler ile ilgili çalışma başlattı.
DNA ÖRNEKLERİYLE EŞLEŞTİ
İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan inceleme sonuçlandı. Kentte kayıp kişilerin ailelerinden alınan DNA örnekleri ile kemikler eşleştirildi. Kemiklerin, 15 Temmuz 2021'de kayıp başvurusu yapılan Yunus Dönertaş'a ait olduğu tespit edildi. Dönertaş'a ait kemik parçaları, önceki gün İstanbul'un Silivri ilçesine bağlı Büyükçavuşlu Mahallesi'ndeki aile mezarlığında defnedildi. Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı, bu kez Dönertaş'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.
Ağabey Mahmut Dönertaş, kardeşinin mayısta Gelibolu'daki kız kardeşinin yanına gittiğini belirterek, "2 ay gibi bir süre kaldı. Bu sırada bir gün parkta kalmış ve güneşten el ve kollarında yanıklar oluşmuş. Doktorun 'Zamanla iyileşir' demesiyle temmuzda kardeşinin yanından ayrıldı. Bir daha da kendisinden haber alamadık. Daha sonra kız kardeşim Gelibolu'da kayıp müracaatında bulundu. 3 ay sonra kız kardeşime savcılıktan cevap geldi ve bulunamadığı söylendi" dedi.