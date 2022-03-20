'Ama kafamız nasıl güzel' sözüyle akıllara kazınmıştı! 8 aydır kayıp olan internet fenomeni Yunus Dönertaş'ın kemikleri bulundu! Cüzdanı ve cep telefonu da kayıp

"SARGI BEZLERİNDEN, ONUN OLDUĞUNU ANLADIM"

Gelibolu'dan sonra kardeşinin pansuman için Çorlu Devlet Hastanesi'ne gittiğini öğrendiğini belirten Dönertaş, "Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na kayıp başvurusu yaptığım sırada telefonum çaldı, açamadım. Sonra beni arayan numarayı tekrar aradım. Polis olduğunu, kardeşimin kafasında yaralar olup olmadığını, nerede ameliyat olduğu gibi sorular sorunca polis merkezine gittim. Akşam da haberleri taradım, haberi görünce olayı anladım. Kayıp arayan savcıya da ifade verdim. İstanbul'da kayıp büroya gidip, fotoğraflara baktım. Sargı bezlerinden onun olduğunu anladım. Dosya numarasını alarak, Çorlu savcısına geldim, 'Bu cenaze bizim' dedim. Savcı 'Nereden biliyorsun' dedi, ben de platinini söyledim. Bunun üzerine bizden DNA aldılar" diye konuştu.