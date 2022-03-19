Susturucu ile girdi! Kuyumcuya ateş açtı

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Aytaç, Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Aytaç'ın tedavisinin devam ettiği ve durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, saldırı anı ise iş yerinin güvenlik kamerasının görüntülerine yansıdı.