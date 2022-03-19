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    • Yaşam
    • 19.03.2022 09:37
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    • 19.03.2022 09:48
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    Susturucu ile girdi! Kuyumcuya ateş açtı

    Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, kuyumcu dükkanına giren yüzü maskeli bir kişinin, susturucu taktığı tabancayla iş yeri sahibine ateş etmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

    Susturucu ile girdi! Kuyumcuya ateş açtı

    İlçede bulunan Ağrı Caddesi üzerinde kuyumculuk yapan Kazım Aytaç'ın iş yerine, dün akşamüstü elinde silah olan yüzü maskeli bir kişi girdi.

    İş yeri içerisinde bulunan arka bölümdeki kapıya yönelen kişi, susturucu taktığı tabancasıyla Aytaç'a ateş açıp darbetti.

    İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Aytaç, Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Aytaç'ın tedavisinin devam ettiği ve durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, saldırı anı ise iş yerinin güvenlik kamerasının görüntülerine yansıdı.
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        Haberler Yaşam Susturucu ile girdi! Kuyumcuya ateş açtı
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