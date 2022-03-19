Çantadan fondöten değil esrar çıktı! İki güzellik uzmanı tutuklandı: Suç olduğunu bilmiyorduk

Edinilen bilgiye göre, olay, Sarıçam ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımına ve satışına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, Diyarbakır'dan İstanbul'a seyir halinde olan şehirlerarası yolcu otobüsünü şüphe üzerine Sarıçam ilçesinde durdurdu.