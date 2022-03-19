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    • Yaşam
    • 19.03.2022 10:31
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    • 19.03.2022 11:07
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    Çantadan fondöten değil esrar çıktı! İki güzellik uzmanı tutuklandı: Suç olduğunu bilmiyorduk

    Adana’da el çantalarında toplamda 1 kilo 56 gram esrar ele geçirilen iki güzellik uzmanı tutuklandı. İki genç kızın emniyetteki ifadelerinde “Uyuşturucu taşımanın bu kadar ciddi bir suç olduğunu bilmiyorduk” dedikleri öne sürüldü.

    Çantadan fondöten değil esrar çıktı!

    Edinilen bilgiye göre, olay, Sarıçam ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımına ve satışına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, Diyarbakır'dan İstanbul'a seyir halinde olan şehirlerarası yolcu otobüsünü şüphe üzerine Sarıçam ilçesinde durdurdu.

    Ekiplerin otobüste hassas burunlu narkotik köpekle yaptığı arama sonucunda yolculardan kadın R.O. ve S.H.'nin el çantasından iki paket halinde toplamda 1 kilo 56 gram esrar çıktı. Güzellik uzmanı oldukları öğrenilen iki genç kız, gözaltına alındı.

    Emniyetteki ifadelerinde suçlarını kabul eden zanlıların "Uyuşturucu taşımanın bu kadar ciddi bir suç olduğunu bilmiyorduk" dedikleri öne sürüldü.

    Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
        Adı Sevgi fragman
        Haberler Yaşam Çantadan fondöten değil esrar çıktı! İki güzellik uzmanı tutuklandı: Suç olduğunu bilmiyorduk
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