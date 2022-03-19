Kurban Bayramı tarihi 2022 ne zaman başlıyor? Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor? Diyanet 2022 yılı dini günler takvimi

Kurban Bayramı tarihi 2022 ne zaman başlıyor? Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Diyanet 2022 yılı dini günler takvimine göre Kurban Bayramı'nın bu yıl idrak edileceği tarih de belli oldu. Tüm illerden Müslüman vatandaşlar kurban ibadetlerini yerine getirecekleri tarihi öğrenmek istiyor. Haberimizde tüm bilgileri bulabilirsiniz.
2022 KURBAN BAYRAMI TARİHİ
Kurban Bayramı Arifesi- 8 Temmuz 2022 Cuma
Kurban Bayramı 1. Gün - 9 Temmuz 2022 Cumartesi
Kurban Bayramı 2.Gün- 10 Temmuz 2022 Pazar
Kurban Bayramı 3.Gün- 11 Temmuz 2022 Pazartesi
Kurban Bayramı 4. Gün- 12 Temmuz 2022 Salı
DİYANET 2022 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Üç ayların başlangıcı - 2 Şubat 2022 Çarşamba
Regaip Kandili - 3 Şubat 2022 Perşembe
Miraç Kandili - 27 Şubat 2022 Pazar
Berat Kandili - 17 Mart 2022 Perşembe
Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi
Kadir gecesi – 27 Nisan 2022 Çarşamba
Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar