Şoföre kızdı belediye otobüsüne kurşun yağdırdı

Park halinde bulunan bir toplu taşıma aracına ateş açan bir kişi kaçtı. Otobüsün ön camına beş kurşun isabet etti. İstanbul Polisi hemen inceleme başlattı. Ö.G. isimli kişinin aracıyla olay yerine gelerek bir süre beklediği, otobüse ateş ettiği ve olay yerinden yine kendi aracıyla uzaklaştığı tespit edildi. Ö.G. yakalandı.