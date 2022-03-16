Çırılçıplak soyunup araç üzerine uzandı! Meydan dayağı yedi! Yer: Adana

Adana'da kıyafetlerini çıkartıp bir aracın üzerine uzanan şahsı bir mahalle sakininin darp etmesi anbean görüntülendi. Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre 15 Mart gecesi bir kişi yol ortasında kıyafetlerini çıkartıp bir aracın üzerine uzandı.