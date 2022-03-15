Meryem Doğan 3 yaşındaki kızı minik Şükran'ı 'yaramazlık yapıyor' diye yumruk atarak öldürdü

Tekirdağ Çerkezköy'de yaşayan Meryem Doğan (27), 2020 yılı Mart ayında ilk eşi Yakup İpek'ten olan kızı Şükran Nur İpek'in karnına yumruk vurdu. Bir süre sonra karnı ağrıyan ve kusma şikayetleri gösteren Şükran Nur, baygınlık geçirince annesi ve üvey babası tarafından hastaneye götürüldü. Şükran Nur, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Çocuğun iç kanamaya bağlı olarak hayatını kaybettiği ve ölümünün şüpheli olduğu belirlendi. Hazırlanan 'şüpheli ölüm' raporu polise bildirildi. Tutuklanan Meryem Doğan, ilk ifadesinde, yaramazlık yaptığı için kızının karnına 2-3 kez şiddetli vurduğunu belirtti. Meryem Doğan hakkında Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçlamasıyla dava açıldı. Davanın karar duruşmasında savunmasını yapan Meryem Doğan, kızını öldürmek gibi bir niyeti olmadığını söyledi.