Enver Paşa'ya sosyal medyadan hakaret edenleri torunu affetmedi

Osmanlı Padişahı Sultan Abdülmecit'in ve Enver Paşa'nın torunu Arzu Enver Erdoğan, dedesine sosyal medyadan hakaret edildiğini söyledi. Enver Paşa'nın bir devlet adamı olduğunu belirten Erdoğan, "Dedeme hakaret edilmesine müsade edemem" dedi. Suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine soruşturma başlatıldı.
Atakan IRMAK
6. KATTAN ÖLÜME
İstanbul Esenyurt'ta Özge Binnur Oruç (19), 32 katlı rezidansın 6. katından aşağı düştü. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini tespit etti. Oruç'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, yakınları sinir krizi geçirdi. Polis, olayın cinayet mi intihar mı olduğunu araştırmaya başladı.
KAVGA 'LOCA'SYONU
Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, 23 Ocak'ta NEF Stadyumu'nda oynanan Galatasaray Trabzonspor maçına gitti. Maçı locada arkadaşlarıyla izledi. İddiaya göre yan locadaki iş adamı Osman Altunterim, Öztekin'in arkadaşı Kerem Argüden'e, "Sen nasıl Galatasaraylısın sevinmiyorsun' diyerek tepki gösterdi. Ünlü oyuncu kavgaya engel olmak istedi. Ancak iddiaya göre Altunterim, Öztekin'e "Sen kimsin neden buradasın, seni buraya kim aldı" diyerek saldırgan tavırlar sergiledi. Tarafların birbiri hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Dilek YAMAN DEMİR