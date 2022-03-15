Enver Paşa'ya sosyal medyadan hakaret edenleri torunu affetmedi





ANA FERYAD!

Üç yaşındaki kızının karnına yumruk atan ve ölümüne neden olan anneye, 11 yıl hapis cezası verildi Süper zekalı genç, motosiklet kazası geçirince aklını yitirdi. Annesini bile ölümle tehdit etti Adana'da D.K adlı genç, 2016'da özel bir dershanede Seviye Belirleme Sınavı'nda 500 tam puan aldı. Süper zeka olduğunu kanıtladı. Ancak daha sonra motosiklet kazası geçirince, aklını oynattı. Sahte rakı içince iyice çıldırdı. Annesi İlkay Kayam'ı tehdit etmeye başladı. Ölüm korkusu yaşayan genç kadın, eve terk edip "Oğlumu ya hapse atsınlar, ya da tedavi etsinler" diyerek yardım çağrısı yaptı.