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    Enver Paşa'ya sosyal medyadan hakaret edenleri torunu affetmedi

    Enver Paşa'ya hakareti torunu affetmedi sosyal medya kullanıcılarını mahkemeye verdi. İşte sizler için derlediğimiz 15 Mart tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Enver Paşa’nın torunu affetmedi

    Osmanlı Padişahı Sultan Abdülmecit'in ve Enver Paşa'nın torunu Arzu Enver Erdoğan, dedesine sosyal medyadan hakaret edildiğini söyledi. Enver Paşa'nın bir devlet adamı olduğunu belirten Erdoğan, "Dedeme hakaret edilmesine müsade edemem" dedi. Suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine soruşturma başlatıldı.
    Atakan IRMAK



    6. KATTAN ÖLÜME
    İstanbul Esenyurt'ta Özge Binnur Oruç (19), 32 katlı rezidansın 6. katından aşağı düştü. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini tespit etti. Oruç'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, yakınları sinir krizi geçirdi. Polis, olayın cinayet mi intihar mı olduğunu araştırmaya başladı.



    KAVGA 'LOCA'SYONU
    Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, 23 Ocak'ta NEF Stadyumu'nda oynanan Galatasaray Trabzonspor maçına gitti. Maçı locada arkadaşlarıyla izledi. İddiaya göre yan locadaki iş adamı Osman Altunterim, Öztekin'in arkadaşı Kerem Argüden'e, "Sen nasıl Galatasaraylısın sevinmiyorsun' diyerek tepki gösterdi. Ünlü oyuncu kavgaya engel olmak istedi. Ancak iddiaya göre Altunterim, Öztekin'e "Sen kimsin neden buradasın, seni buraya kim aldı" diyerek saldırgan tavırlar sergiledi. Tarafların birbiri hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
    Dilek YAMAN DEMİR



        İKRAM HARE'KEDİ'
        Manisa'da yaşayan kasap İkram Korkmazer, 3 yıl önce "Yeşim" adlı kedisini kaybetti. Ardından Sarıkız adlı bir kediyi sahiplendi. Kedisini beslediği görüntülerle sosyal medyada ün elde etti. Şimdilerde ise her gün dükkanının önüne gelen 20'ye yakın kedi ve köpeğe yiyecek verdiğini söyledi. "Sabah iş yerime gelince kediler köpekler sıraya giriyor, yiyecek bekliyor" dedi.



        BİR YUMRUKTA KIZINI ÖLDÜRDÜ
        Üç yaşındaki kızının karnına yumruk atan ve ölümüne neden olan anneye, 11 yıl hapis cezası verildi. Tekirdağ'da, Meryem Doğan, 2020'de ilk eşi Yakup İpek'ten olan kızı Şükran Nur İpek'in karnına yumruk attı. Bir süre sonra karnı ağrıyan ve kusma şikayetleri gösteren Şükran Nur, baygınlık geçirince hastaneye kaldırıldı. Küçük kız doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hastanedeki kontrolde, çocuğun iç kanamaya bağlı olarak hayatını kaybettiği ve ölümünün şüpheli olduğu ortaya çıktı. Tutuklanan canavar anne, 24 yıl hapis cezası istemiyle yargılandı. Hakim, evlat katili anneyi indirim yaparak 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.



        ANA FERYAD!
        Üç yaşındaki kızının karnına yumruk atan ve ölümüne neden olan anneye, 11 yıl hapis cezası verildi Süper zekalı genç, motosiklet kazası geçirince aklını yitirdi. Annesini bile ölümle tehdit etti Adana'da D.K adlı genç, 2016'da özel bir dershanede Seviye Belirleme Sınavı'nda 500 tam puan aldı. Süper zeka olduğunu kanıtladı. Ancak daha sonra motosiklet kazası geçirince, aklını oynattı. Sahte rakı içince iyice çıldırdı. Annesi İlkay Kayam'ı tehdit etmeye başladı. Ölüm korkusu yaşayan genç kadın, eve terk edip "Oğlumu ya hapse atsınlar, ya da tedavi etsinler" diyerek yardım çağrısı yaptı.



            ŞOK TAHLİYE
            Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in vahşice öldürülmesi ile ilgili davada tartışmalı bir karara imza atıldı. Katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı (26), telefon sinyallerinden ağabeyiyle cinayet gecesi bağ evinde olduğu tespit edilince tutuklanmıştı. Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi, yeni bir delil bulunmaması nedeniyle Mertcan Avcı'nın tahliyesine karar verdi.



            35 MİLYON DEVRETTİ
            6+joker bilen çıkmayınca 35 milyon 456 bin lira devretti. 5+1 ve 5 bilen de olmadı. 4 bilenler 3 bin 533'er lira, 3 bilenler 130'ar lira, 2 bilenler ise 13'er lira alacak.



            223 BİN LİRA DEVRETTİ
            10 bilen çıkmayınca 223 bin lira devretti. 9 bilenler 4 bin 521'er lira, 8 bilenler 283'er lira, 7 bilenler 49'ar lira, 6 bilenler 8'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7'şer lira alacak.



                BAYAN BAŞARI
                Reyhan Aras, TED Koleji'ni yüzde 100 bursla bitirdi. Sabancı Üniversitesi'nden derece ile mezun olup London School of Economics'e girdi. Ardından Princeton'a kabul edildi. Gençlere mesaj gönderdi: Özellikle doktora yapmak isteyenlere destek vermeye hazırım.



                SUÇA HAKİM
                İstanbul'da Ali Ç. (60) kendini hakim diye tanıttı. Özlem K. (30) adlı kadınla nişanlandı. Parasını aldı. "Borsada kazandıracağım" yalanıyla 150 bin TL'sini çarptı.

                DEFİNE PROF'U
                Afyon Bolvadin'de bekçiler, mezarlıkta kazı yapan 4 defineciyi yakaladı. Birinin Kocatepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mevlüt Güllü olduğu ortaya çıktı.

                VAKA SAYISI 24 BİN 404
                TÜRKİYE'DE                 dün 319 bin 649 Covid- 19 testi yapıldı. 24 bin 404 kişinin testi pozitif çıktı, 133 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 38 bin 812 oldu.

                İSTİSMAR CİNAYETİ
                Kocaeli'de K.C., evde otururken arkadaşı Ramazan Çar ile tartıştı. Ardından silaha sarıldı. Çar'ı kafasından vurup yaraladı. Hastaneye kaldırılan genç, kurtarılamadı. Yakalanan zanlı, "çocukken bana tecavüz etmişti. İki yıldır öldürmeyi düşünüyordum" ifadesini kullandı. Tutuklandı.

                KİRACIYA İHMAL DAYAĞI
                Antalya'da Mustafa B. 3 ay önce kiraladığı evinin yandığını görünce adeta çileden çıktı. Kiracısı Serdar Sapar'a yumruk ve tokat ile saldırdı. Ev sahibi-kiracıyı mahalle halkı güçlükle ayırdı. Kiracı ise çaresizlik içerisinde yangını izledi.

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