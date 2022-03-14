Türkiye'nin en iyi jokeyleri arasında olan Selim Kaya'dan dön çağrılarına cevap: Kamçı kaldırılırsa tekrar yarışırım

Selim Kaya... Türkiye'nin en iyi jokeyleri arasında yer aldı. Her yarıştan zaferle ayrıldı. 2 yıl önce yarışları bıraktı. Gerekçesi ise atlara kamçı vurulmasıydı. Ancak sahibi olduğu "Benim Zaferim" adlı atın jokeyi rahatsızlanınca tekrar ata binmek zorunda kaldı. Yarışa kamçısız çıkan Kaya, birincilik kupasını kazandı. TJK'ya "Yarışları kamçısız koşalım. Bakın ben başardım" çağrısı yaptı. İlk yanıtı ABD'den aldı. New Jersey'de 5 Ocak'tan itibaren kamçışız koşular için çalışma başlatıldı. İşte Kaya bir kez daha konuyla ilgili açıklama yaptı. Ünlü jokey kendisine yapılan "Şampiyon, yarışlara dön" sözlerini şöyle yanıtladı: Sizler diyorsunuz ki 'Kral, şampiyon tekrar dön' diye ama hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ki... Ben dönsem bile aynı heyecanı aynı lezzeti size vermeyeceğime inandığım için dönmüyorum. Yıllarca ben dahil o kokuşmuş sistem içindeki bu vahşete dur demek için ata binmiyorum. Kamçısız da yarış koşulacağını tüm atçılık dünyasına göstermek istiyorum. Bir düşünün. Bütün bedeninizi sırtında taşıdığı bir canlıyı kamçılayarak zafere ulaşıyor ve kazanç sağlıyorsunuz. Kamçı kaldırılırsa dönerim.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN