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    • 14.03.2022 00:23
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    Malatya'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi!

    Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

    Yolcu otobüsü devrildi!

    Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü devrildi.

    Kaza, akşam saatlerinde Malatya- Kayseri karayolunda meydana geldi.

    İlçeye bağlı Kozluca Mahallesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BYT 545 plakalı yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak devrildi.

    Kazada yan yatan otobüsteteki yolculardan 3'ü yaralandı. çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sıkıştıkları yerlerden çıkarılarak ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

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