Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Mustafa Denizli’nin kızı Selin Denizli babasının adının verildiği stada gitti! İçeri girmekte güçlük çekince isyan etti

    Mustafa Denizli’nin kızı Selin Denizli, babasının adının verildiği stada gitti. İçeri girmekte güçlük çekince tepki gösterdi. İşte sizler için derlediğimiz 14 Mart tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    A’maç’ınız neydi!

    Süper Lig'in 29. haftasında İzmir ekibi Altay, sahasında ligin son sırasında yer alan Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Maçı izlemek isteyenlerden biri de Altay'ın eski teknik direktörü Mustafa Denizli'nin kızı Selin Denizli'ydi. Selin Denizli, biletini alıp Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'na gitti. Kardeşi Lal ve oğlu da kendisine eşlik etti. Ancak iddiaya göre içeri güçlükle girdi. Oturacağı koltuklarda güvenlik görevlilerini görünce sinirlendi. Sosyal medyadan tepki gösterdi: Mevkilere birileri gelir birileri gider. Nasıl hatırlanacağını sen belirlersin. Biri ekmek verir iz bırakır adına heykel tesis yapılır. Biri çıkar adı değmez işlerle uğraşır. Tarih hepsini yazar. Ama biz yine büyük Altay'lıyız...



    YASEMİN MUCİZESİ
    Konya'da Yasemin Torgut, 2014'de ikinci kızına hamileyken lösemi olduğunu öğrendi. Doktorlar "Doğum yaparsan masada kalırsın" dedi. Bu sırada ABD'de bulunan uygun kök hücre kendisine nakledildi. Tüm riskleri göze alan Torgut'un beynine pıhtı atınca hafızasını kaybetti. Ancak hiç vazgeçmedi. Doğum yapıp iyileşti. "Hayata kafa tuttum. Lösemi sürecinde Kızılay ile görüşüyordum. Şimdi onlara vefa borcumu ödüyorum. Kadınlar asla pes etmesin. Düştükleri yerden kalkmayı becerebilirler" dedi.
    Tolga YANIK



    CESUR 'YÜRÜ'K
    Sakarya'da yaşayan Yalçın Çalışkan, 6 yıl önce ABD vatandaşı eşinden boşandı. Ancak bir daha oğlunu hiç görmediğini açıkladı. O da tepki olarak kendini yollara attı. Sesini duyurmak için tüm Türkiye'yi yürüyerek dolaşacağını vurguladı. Dün Erzurum'a vardı. Kar, tipi ve fırtına dinlemeyen Çalışkan, eksi 10 derecede zor anlar yaşadı. Evladına hasret olan baba "Oğluma ulaşmak için ne gerekiyorsa yapacağım" diye konuştu.



        SON MODA DEHŞET!
        Denizli'de moda tasarımcısı Emre Coşgun (34), arkadaşı Onur Ş. (32) ile birlikte kendine ait otomobille gezintiye çıktı. Boş bir araziye geldiklerinde iki arkadaş tartıştı. İddiaya göre Onur Ş., yanında taşıdığı bıçakla Coşgun'u göğsünden bıçakla yaraladı. Ardından sağlık ekiplerini aradı. Hastaneye kaldırılan Coşkun kurtarılamadı. Gözaltına alınan zanlı, arkadaşı Emre'yi 'Fatih' isminde birinin bıçaklayıp kaçtığını anlattı. Ancak kamera kayıtlarına göre, bölgede üçüncü bir kişinin olmadığı ortaya çıktı.



        KARA TOPRAK
        Konya'da Hüseyin Koyuncu, 2000 yılında arazi tartışması nedeniyle iki kişiyi katletti. Tam 18 yıl hapis yatıp tahliye edildi. Bu kez köyde bir hazine arazisini kiralamak için ihaleye girdi. Ancak ihale, daha yüksek bedelle aynı köyden Fehmi Türk'e (61) verildi.



        ÖNCE TEHDİT ETTİ
        Bu durumu sindiremeyen Koyuncu, bir süre önce Türk ailesini "Bundan sonra kan akacak" diyerek tehdit etti. Önceki akşam da silahını çekti. Fehmi Türk ve oğlu Memduh Türk'ü (28) evlerinin önünde katletti. Ardından evine baskın yaptığı Hamit Çelik ve yeğeni Osman Cihat Çelik'i de kurşunlayıp hastanelik etti.



            İNCE VURGUN
            Antalya'da Yaşar İnce, emlakçı olduğunu söyleyen üç kişi ile 1+1 ev için 87 bin TL'ye anlaştı. Peşinat verdikten sonra geri kalan 2 bin 600 TL için iki ayrı boş senet imzaladı. Ancak evini alamadığı gibi kendisine 114 bin TL'lik borç gelince neye uğradığını şaşırdı. Dolandırıldığını düşünüp hiç giremediği evini başka bir kişiye 82 bin liraya sattı. İnce, mahkemeye taşıdığı olayda karşı tarafın serbest bırakılmasıyla ikinci bir şoku yaşadı. İnce, "Karşı taraf üç kişiydi, ben tek. Mahkemede doğruları söylemediler, üç yanlış bir doğruyu götürdü" ifadesini kullandı.



            DOĞMAMIŞ BEBEĞİ İLE CAN VERDİ
            Karaman'da işten evine dönen M.E.K, 9 aylık hamile olan 30 yaşındaki hemşire eşi Sevinç Günenç Karapınar'ı bilinci kapalı halde buldu. Genç kadın, ambulansla hemen Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ama tüm çabalara rağmen bebeğiyle birlikte kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç kadının tansiyon ve şeker hastası olduğu öğrenildi.



            27 MİLYON DEVRETTİ
            6 bilen çıkmayınca 27 milyon 307 bin lira devretti. 5 bilenler 34 bin 569'ar lira, 4 bilenler 861'er lira, 3 bilenler 41'er lira, 2 bilenler ise 4'er lira alacak.



                1.8 MİLYON DEVRETTI
                5+1 bilen çıkmayınca bir milyon 859 bin lira devretti. 5 bilenler 6 bin 325'er, 4+1 bilenler 451'er, 4 bilenler 40'ar, 3+1 bilenler 22'şer, 3 bilenler 6'şar, 2+1 bilenler 8'er, 1+1 ve 0+1 bilenler 4'er lira alacak.



                AYNI GÜN DOĞDULAR AMA İKİZ DEĞİL
                İzmirli Sevinç Çelik, bir aylık hamile iken ikinci kez hamile olduğunu öğrendi. Poyraz ve Ayaz'ı dünyaya getirdi. Süreci, "Ürkütücüydü" diye değerlendirdi.

                BALTANCI Y.B
                İstanbul Beşiktaş'ta Y.B ve S.B arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. 5 yıl önce evlenen çiftin tartışması kavga ile sonuçlandı. Bunun üzerine çift, boşanma kararı alıp evleri ayırdı. Ancak buna rağmen Bazencir, sık sık eşinin kapısına dayandı. Taraflar arasında eve girme konusunda çıkan tartışma büyüyünce Y.B eline geçirdiği balta ile ikametin kapısını kırmaya başladı. Ölüm korkusu yaşayan kadın, telefonunda bulunan KADES uygulamasıyla olay yerine polis çağırdı. Dakikalar sonra ikamete gelen polisler Y.B'yi baltayla kapıyı kırmaya çalışır vaziyette görünce bu kez taraflar arasında kısa süreli arbede yaşandı. Gözaltına alınan Y.B, amacının eşine zarar vermek olmadığını, evdeki ilaçları almak amacıyla kapıyı kırmaya çalıştığını anlattı. Zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

                YENİ VAKA 17 BİN 426
                Türkiye'de son 24 saatte 298 bin 252 Covid-19 testi yapıldı. 17 bin 426 kişinin testi pozitif çıktı, 138 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 35 bin 568 oldu.

                NAKLEN DEHŞET
                Hatay'da Doğukan Ok, nişanlısı ile görüntülü görüştü. Şaka yaparken elindeki silah patladı, öldü.

                KARTOPU SAVAŞI
                İstanbul'da 50 kişilik grup, kartopu savaşı yaptı. Kavga çıktı. 6 kişi vurularak hastaneye kaldırıldı.

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                1 günlük borçlanmayla 1 yıl erken emeklilik
                Haberler Yaşam Mustafa Denizli’nin kızı Selin Denizli babasının adının verildiği stada gitti! İçeri girmekte güçlük çekince isyan etti
                    SON DAKİKA