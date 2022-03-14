Mustafa Denizli’nin kızı Selin Denizli babasının adının verildiği stada gitti! İçeri girmekte güçlük çekince isyan etti





AYNI GÜN DOĞDULAR AMA İKİZ DEĞİL

İzmirli Sevinç Çelik, bir aylık hamile iken ikinci kez hamile olduğunu öğrendi. Poyraz ve Ayaz'ı dünyaya getirdi. Süreci, "Ürkütücüydü" diye değerlendirdi.



BALTANCI Y.B

İstanbul Beşiktaş'ta Y.B ve S.B arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. 5 yıl önce evlenen çiftin tartışması kavga ile sonuçlandı. Bunun üzerine çift, boşanma kararı alıp evleri ayırdı. Ancak buna rağmen Bazencir, sık sık eşinin kapısına dayandı. Taraflar arasında eve girme konusunda çıkan tartışma büyüyünce Y.B eline geçirdiği balta ile ikametin kapısını kırmaya başladı. Ölüm korkusu yaşayan kadın, telefonunda bulunan KADES uygulamasıyla olay yerine polis çağırdı. Dakikalar sonra ikamete gelen polisler Y.B'yi baltayla kapıyı kırmaya çalışır vaziyette görünce bu kez taraflar arasında kısa süreli arbede yaşandı. Gözaltına alınan Y.B, amacının eşine zarar vermek olmadığını, evdeki ilaçları almak amacıyla kapıyı kırmaya çalıştığını anlattı. Zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



YENİ VAKA 17 BİN 426

Türkiye'de son 24 saatte 298 bin 252 Covid-19 testi yapıldı. 17 bin 426 kişinin testi pozitif çıktı, 138 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 35 bin 568 oldu.



NAKLEN DEHŞET

Hatay'da Doğukan Ok, nişanlısı ile görüntülü görüştü. Şaka yaparken elindeki silah patladı, öldü.



KARTOPU SAVAŞI

İstanbul'da 50 kişilik grup, kartopu savaşı yaptı. Kavga çıktı. 6 kişi vurularak hastaneye kaldırıldı.

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