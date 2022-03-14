Mustafa Denizli’nin kızı Selin Denizli babasının adının verildiği stada gitti! İçeri girmekte güçlük çekince isyan etti

Süper Lig'in 29. haftasında İzmir ekibi Altay, sahasında ligin son sırasında yer alan Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Maçı izlemek isteyenlerden biri de Altay'ın eski teknik direktörü Mustafa Denizli'nin kızı Selin Denizli'ydi. Selin Denizli, biletini alıp Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'na gitti. Kardeşi Lal ve oğlu da kendisine eşlik etti. Ancak iddiaya göre içeri güçlükle girdi. Oturacağı koltuklarda güvenlik görevlilerini görünce sinirlendi. Sosyal medyadan tepki gösterdi: Mevkilere birileri gelir birileri gider. Nasıl hatırlanacağını sen belirlersin. Biri ekmek verir iz bırakır adına heykel tesis yapılır. Biri çıkar adı değmez işlerle uğraşır. Tarih hepsini yazar. Ama biz yine büyük Altay'lıyız...
YASEMİN MUCİZESİ
Konya'da Yasemin Torgut, 2014'de ikinci kızına hamileyken lösemi olduğunu öğrendi. Doktorlar "Doğum yaparsan masada kalırsın" dedi. Bu sırada ABD'de bulunan uygun kök hücre kendisine nakledildi. Tüm riskleri göze alan Torgut'un beynine pıhtı atınca hafızasını kaybetti. Ancak hiç vazgeçmedi. Doğum yapıp iyileşti. "Hayata kafa tuttum. Lösemi sürecinde Kızılay ile görüşüyordum. Şimdi onlara vefa borcumu ödüyorum. Kadınlar asla pes etmesin. Düştükleri yerden kalkmayı becerebilirler" dedi.
Tolga YANIK
CESUR 'YÜRÜ'K
Sakarya'da yaşayan Yalçın Çalışkan, 6 yıl önce ABD vatandaşı eşinden boşandı. Ancak bir daha oğlunu hiç görmediğini açıkladı. O da tepki olarak kendini yollara attı. Sesini duyurmak için tüm Türkiye'yi yürüyerek dolaşacağını vurguladı. Dün Erzurum'a vardı. Kar, tipi ve fırtına dinlemeyen Çalışkan, eksi 10 derecede zor anlar yaşadı. Evladına hasret olan baba "Oğluma ulaşmak için ne gerekiyorsa yapacağım" diye konuştu.