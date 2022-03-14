Kars'ta akşam saatlerinde korku dolu anlar! Donmak üzere olan 15 kişi son anda kurtarıldı

Jandarmanın ihbarı üzerine bölgeye geldiklerini ifade eden İl Özel İdaresi Ulaşım Hizmetleri Şefi Murat Şeker, "Bize bir aracın mahsur kaldığını söylediler. Biz de gelerek vatandaşlarımızı kurtardık" diye konuştu.

İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarılan 15 kişi evlerinin yolunu tuttu. Kars'ta kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.