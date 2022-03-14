Kars'ta akşam saatlerinde korku dolu anlar! Donmak üzere olan 15 kişi son anda kurtarıldı

Kars'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle birçok araç yolda kaldı. Köy yolunda minibüs içerisinde mahsur kalan 15 kişi, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından donmaktan son anda kurtarıldı.
Kars'tan Akdare köyüne giden köy minibüsü, tipiden dolayı kapanan yolda mahsur kaldı. Durum jandarmaya ve İl Özel İdaresi ekiplerine bildirildi.
Yaklaşık 26 kilometrelik yolu kısa sürede aşan İl Özel İdaresi ekipleri, 3 saat minibüs içerisinde mahsur kalan 15 kişiye ulaştı. İş makineleriyle yolu açan ekipler, minibüsün yoluna davam etmesini sağladı.