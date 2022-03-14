Berat Kandili'nde yapılması gerekenler; dualar, namazlar, tesbihler, zikirler! 🙏BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Berat Kandili tarihi gündemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Diyanet, 2022 kandil tarihlerini duyurdu. Üç aylar içerisinde yer alan Berat Kandili'nde yapılması gerekenlere haberimizden ulaşabilirsiniz. İslam alemi için önem arz eden Berat Kandili'nde dualar edilecek, namazlar kırılacak, tesbih ve zikirler çekilecek. Peki Berat Kandili ne zaman? İşte Berat Kandili'nin idrak edileceği tarih ve önemi...
👉BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı 2022 Dini günler takvimine göre Berat Kandili 17 Mart Perşembe günü idrak edilecek.
👉BERAT KANDİL'İNDE YAPILACAK İBADETLER
Berat Kandili'nde yapılması gereken ibadetleri kısaca şöyle sıralayabiliriz:
- Nafile namazı kılmak
- Kuran okumak
- Tövbe etmek
- Dua etmek
- Salavat getirmek
- Sadaka vermek
- Hamd
👉BERAT KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR?
Berat kelimesi, Arapça berâe-berâet kelimesinin Türkçeleşmiş halidir. Kur'an'da "Berae" kökünden 25 kelime bulunmakta olup, bunlardan sadece iki tanesi "Beraet" şeklinde geçmektedir. Berâet, iki şey arasında ilişki olmaması, kişinin herhangi bir yükümlülükten kurtulması ya da yükümlülüğün bulunmaması anlamına gelmektedir.
Istılah olarak berat ise, Allah'ın affı ve bağışlaması, günah, borç ve cezadan kurtulmak gibi anlamlara gelmekte. Beratın özünde, günahlardan arınma ve Yüce Allah'ın rahmet ve mağfiretine ulaşma amacı bulunmaktadır. Bu önemli gecede Allâh'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye "Berat Gecesi" denilmiştir. Berat gecesi ayrıca hicri aylardan şaban ayının onbeşinci gecesidir. Berat Gecesi için Arapça eserlerde "şabanın ortasındaki gece", "mübarek gece", "rahmet gecesi" ve "sak (belge) gecesi" manalarına gelen terkipler kullanılmaktadır.