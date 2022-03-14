7. kattan düşen Ebru Cizdam'ın son anları ortaya çıktı! Esrarengiz ölümde sır perdesi aralanıyor

Onu indirmeye çalıştım. Ancak başarılı olamadım. Aşağı düştü" dediği öğrenildi. Sabah'ta yer alan habere göre, olay gecesi yaşananlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ulaşıldı.



ODANIN ÖNÜNDE SÜRÜKLÜYOR

Emniyet güçleri tarafından görüntülerde yapılan incelemelerde Özgür Aydoğan ve Ebru Cizdam'ın olay günü 00:56'da 7'inci katta bulunan odalarına çıktığı görünüyor.



Görüntülerde çiftin tartıştığı, Özgür Aydoğan'ın eşini yerde sürüklediği ardından da genç kadının eşinden kurtularak kaçtığı kayıtlara geçiyor.



MAKTULÜN ODAYA GİRDİĞİ SON AN

Görüntülere göre yaklaşık 3 dakika boyunca otel odası önünde cebinde birşeyler aradığı belirlenen Özgür Aydoğan bir süre sonra odaya giriş yapıyor. Ardından odadan çıkış yaparak eşinin kaçtığı alana gittiği görülüyor. Daha sonra eşini iki eliyle tutmuş şekilde konakladıkları odaya girdikleri görülüyor.