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    • Yaşam
    • 10.03.2022 15:10
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    • 10.03.2022 15:10
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    “Kedilere mama vereceğim” diyerek evden çıktı parkta asılı bulundu! Genç hakimin 3 sayfalık not bıraktığı ortaya çıktı

    Bursa Adliyesi'nde 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görevli hakim Çiğdem Bayrakçeken, çocuk parkında asılı halde bulunmuştu. 25 yaşındaki genç hakimin aynı adliyede görevli Cumhuriyet Savcısı olan eşi B.A.’dan 6 ay önce boşandığı, bir süredir psikolojik tedavi gördüğü, kendisini yalnız bırakmayan ailesine de “kedilere mama vereceğim” diyerek evden çıktıktan sonra parka gittiği ortaya çıktı. Kadın hakimin üzerinden 3 sayfalık bir not bulundu.

    Korkunç son! Genç hakim 3 sayfalık not bıraktı

    Bursa'nın Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi'nde bulunan çocuk parkına gelen bir kişi, bir kadının oyuncakların tahta kısmına iple asılı olduğunu gördü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemede hayatını kaybeden kadının Bursa Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görevli 25 yaşındaki hakim Çiğdem Bayrakçeken olduğu belirlendi. Genç hakimin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    "KEDİLERE MAMA VERECEĞİM DİYEREK EVDEN ÇIKMIŞ"
    Bursa Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesinde Hakim olarak görev yapan Çiğdem Bayrakçeken'in yine Bursa adliyesinde görevli Cumhuriyet Savcısı B. A.'nın eski eşi olduğu, geçen yıl 6 Eylül'de de resmi olarak boşandıkları belirtildi.

        Üzerinden 3 sayfa intihar notu çıkan genç hakimin, psikolojik destek aldığı, doktorunun ise yakınlarına intihar riskini söylediği öğrenildi. Bir süredir hakim ve savcı arkadaşlarının evinde kalan Çiğdem Bayrakçeken'in geçen gün ailesinin yanına geldiği, akşam saatlerinde "kedilere mama vereceğim" diyerek evden çıktığı öğrenildi.

        ADLİYEDEKİ TÖRENİN ARDINDAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
        Sabah'ta yer alan habere göre, Çiğdem Bayrakçeken, Bursa Adliyesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından meslektaşlarının gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

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        Haberler Yaşam “Kedilere mama vereceğim” diyerek evden çıktı parkta asılı bulundu! Genç hakimin 3 sayfalık not bıraktığı ortaya çıktı
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