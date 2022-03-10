“Kedilere mama vereceğim” diyerek evden çıktı parkta asılı bulundu! Genç hakimin 3 sayfalık not bıraktığı ortaya çıktı

"KEDİLERE MAMA VERECEĞİM DİYEREK EVDEN ÇIKMIŞ"

Bursa Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesinde Hakim olarak görev yapan Çiğdem Bayrakçeken'in yine Bursa adliyesinde görevli Cumhuriyet Savcısı B. A.'nın eski eşi olduğu, geçen yıl 6 Eylül'de de resmi olarak boşandıkları belirtildi.