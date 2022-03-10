“Kedilere mama vereceğim” diyerek evden çıktı parkta asılı bulundu! Genç hakimin 3 sayfalık not bıraktığı ortaya çıktı

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi'nde bulunan çocuk parkına gelen bir kişi, bir kadının oyuncakların tahta kısmına iple asılı olduğunu gördü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemede hayatını kaybeden kadının Bursa Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görevli 25 yaşındaki hakim Çiğdem Bayrakçeken olduğu belirlendi. Genç hakimin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
"KEDİLERE MAMA VERECEĞİM DİYEREK EVDEN ÇIKMIŞ"
Bursa Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesinde Hakim olarak görev yapan Çiğdem Bayrakçeken'in yine Bursa adliyesinde görevli Cumhuriyet Savcısı B. A.'nın eski eşi olduğu, geçen yıl 6 Eylül'de de resmi olarak boşandıkları belirtildi.