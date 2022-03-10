Ayrılmak isteyen nişanlısını takıları ve hediye ettiği cep telefonunu vermediği için öldürdü

Emniyette sorgusu süren Oktay Hürmet'in ilk ifadesinde, Asya Pınar Üzümcü ile konuşmak için eve gittiğini, nişanda takılan takılar ve kendisine hediye ettiği telefonu geri vermeyince çıkan tartışmada olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Hürmet, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.