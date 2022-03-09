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    • Yaşam
    • 09.03.2022 17:42
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    • 09.03.2022 17:50
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    Kar alarmı sonrası trafik kilitlendi! İstanbul yol durumu haritası...

    Son dakika haberleri... İstanbul için peş peşe gelen kar yağışı uyarıları ve tedbirler sonrası akşam saatlerinde trafik yoğunlaştı. İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 70'in üzerine çıktı. İşte İstanbul trafik yol durumu haritası son durum...

    Kar alarmı sonrası trafik kilitlendi!

    İstanbul için peş peşe gelen kar yağışı uyarıları ve tedbirler sonrası akşam saatlerinde trafik yoğunlaştı.

    TEM Otoyolu Mahmutbey mevkii Edirne istikameti de o noktalardan biri oldu.

    İBB Trafik haritasına göre saat 17.40'da yoğunluk yüzde 70'in üzerine çıktı.

    İSTANBUL VALİLİ ALINAN TEDBİRLERİ DUYURMUŞTU
    İstanbul Valiliği, kent genelinde beklenen yoğun kar yağışına karşı yeni tedbirler aldı.

    Valilik tarafından yapılan açıklamada alınan tedbirler duyuruldu.


    Valiliğin açıklaması şöyle:
    Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden bugün saat 10.30'da alınan verilere göre 10 Mart 2022 Perşembe günü (Yarın) İstanbul için TURUNCU alarm verilmiştir. Öngörülen raporlar ve beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle;

        EĞİTİME ARA VERİLDİ
        10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren; İlimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları, Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinde 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar faaliyetlere ara verilmesine,

        ÜNİVERSİTELERDE DE KAR TATİLİ UYGULANACAK
        İstanbul'da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

        KAMU ÇALIŞANLARINA İDARİ İZİN
        Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.

        Saygıdeğer hemşehrilerimizin karla mücadele konusunda alınan önlemlere verdikleri destek ve gösterdikleri anlayış için teşekkür ediyoruz.
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