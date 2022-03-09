Kar alarmı sonrası trafik kilitlendi! İstanbul yol durumu haritası...

İstanbul için peş peşe gelen kar yağışı uyarıları ve tedbirler sonrası akşam saatlerinde trafik yoğunlaştı.
TEM Otoyolu Mahmutbey mevkii Edirne istikameti de o noktalardan biri oldu.
İBB Trafik haritasına göre saat 17.40'da yoğunluk yüzde 70'in üzerine çıktı.
İSTANBUL VALİLİ ALINAN TEDBİRLERİ DUYURMUŞTU
İstanbul Valiliği, kent genelinde beklenen yoğun kar yağışına karşı yeni tedbirler aldı.
Valilik tarafından yapılan açıklamada alınan tedbirler duyuruldu.
Valiliğin açıklaması şöyle:
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden bugün saat 10.30'da alınan verilere göre 10 Mart 2022 Perşembe günü (Yarın) İstanbul için TURUNCU alarm verilmiştir. Öngörülen raporlar ve beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle;