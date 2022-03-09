Eşini 400 bin liralık sigorta parası öldüren cani koca Hakan Aysal'ın gerekçeli kararı açıkladı!

Muğla Fethiye'de Hakan Aysal (41), 3.5 yıl önce 7 aylık hamile Semra Aysal'ı (33) tatil bahanesiyle Kelebekler Vadisi'ne götürdü. 400 bin liralık ferdi kaza sigortasını alabilmek için kayalıklarda itti. Ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Cezanın gerekçeli kararı açıklandı. Hakan Aysal'ın olaydan 11 gün sonra İzmir'de 37 bin 500 lira bedelli kira sözleşmesi yaparak iş yeri açmış olduğu vurgulandı. Ayrıca 15-20 dakika vakit geçirilen bölgede Hakan Aysal ile eşinin orada 3 saat vakit geçirmelerinin hamileliğinin 7. ayındaki bir kadın için hayatın olağan akışına aykırı bir durum olduğu belirtildi. Sanığın cumhuriyet savcısı tarafından yapılan keşifte önce karısının şaka yaptığını zannetmesi, sonra böcek gördüğünü için çığlık attığını söylemesi, mahkemede ise böcek gördüğünü söylemesi şeklindeki çelişkili ifadelerine dikkat çekildi.
Ceyhan TORLAK
FAZLA HESAP KURŞUNU
Konya'da bir iş yerine gelen kar maskeli 3 şüpheli, tatlı ustası Mustafa Erhoylu'ya silahla ateş etti. Karın bölgesinden yaralanan Erhoylu, hastaneye kaldırıldı. Tutuklanan şüphelilerin olaydan bir gün önce iş yerinde tatlı yedikleri ancak hesabın fazla gelmesi nedeniyle tartışma yaşadıkları ortaya çıktı.
Tolga YANIK
AĞABEY BENİ KURTAR
Bursa'da Atalay Doğan (30), 9 ay önce eşi Bircan'ı (29) temizlik görevlisi olarak çalıştığı okulda 21 bıçak darbesiyle öldürdü. Tanık olarak dinlenen hizmetli Yafes Ç. olay sırasında Bircan Doğan'ın 'Ağabey, beni kurtar' diyerek bağırıp kaçmaya çalıştığını belirtti.