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    Eşini 400 bin liralık sigorta parası öldüren cani koca Hakan Aysal'ın gerekçeli kararı açıkladı!

    Hakan Aysal, eşi Semra’yı 400 bin liralık sigorta parası için ölüme attı. Ağır müebbet alan caninin gerekçeli kararı açıklandı: 3 saat ortalığın tenhalaşmasını bekledi. İşte sizler için derlediğimiz 9 Mart tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Ölüme giden 3 saat!

    Muğla Fethiye'de Hakan Aysal (41), 3.5 yıl önce 7 aylık hamile Semra Aysal'ı (33) tatil bahanesiyle Kelebekler Vadisi'ne götürdü. 400 bin liralık ferdi kaza sigortasını alabilmek için kayalıklarda itti. Ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Cezanın gerekçeli kararı açıklandı. Hakan Aysal'ın olaydan 11 gün sonra İzmir'de 37 bin 500 lira bedelli kira sözleşmesi yaparak iş yeri açmış olduğu vurgulandı. Ayrıca 15-20 dakika vakit geçirilen bölgede Hakan Aysal ile eşinin orada 3 saat vakit geçirmelerinin hamileliğinin 7. ayındaki bir kadın için hayatın olağan akışına aykırı bir durum olduğu belirtildi. Sanığın cumhuriyet savcısı tarafından yapılan keşifte önce karısının şaka yaptığını zannetmesi, sonra böcek gördüğünü için çığlık attığını söylemesi, mahkemede ise böcek gördüğünü söylemesi şeklindeki çelişkili ifadelerine dikkat çekildi.
    Ceyhan TORLAK



    FAZLA HESAP KURŞUNU
    Konya'da bir iş yerine gelen kar maskeli 3 şüpheli, tatlı ustası Mustafa Erhoylu'ya silahla ateş etti. Karın bölgesinden yaralanan Erhoylu, hastaneye kaldırıldı. Tutuklanan şüphelilerin olaydan bir gün önce iş yerinde tatlı yedikleri ancak hesabın fazla gelmesi nedeniyle tartışma yaşadıkları ortaya çıktı.
    Tolga YANIK



    AĞABEY BENİ KURTAR
    Bursa'da Atalay Doğan (30), 9 ay önce eşi Bircan'ı (29) temizlik görevlisi olarak çalıştığı okulda 21 bıçak darbesiyle öldürdü. Tanık olarak dinlenen hizmetli Yafes Ç. olay sırasında Bircan Doğan'ın 'Ağabey, beni kurtar' diyerek bağırıp kaçmaya çalıştığını belirtti.



        ACI HAVADİS
        Isparta'da üniversiteli Rabia Kallı, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Korkup yola fırladı. Araba çarptı. Ağır yaralandı.



        YÜZEN 'SEA'HİR
        Dünyanın en büyük yolcu gemisi Wonder of the Seas ilk seferine başladı. 7 bin yolcuyla Florida'dan Karayiplere doğru yola çıktı.



        23 MİLYON DEVRETTİ
        6 bilen çıkmayınca 23 milyon 822 bin lira devretti. 5 bilenler 26 bin 780'er lira, 4 bilenler 754'er lira, 3 bilenler 38'er lira, 2 bilenler ise 4'er lira alacak.

        VAKA SAYISI 37 BİN 407
        Türkiye'de dün 365 bin 5 Covid-19 testi yapıldı. 37 bin 407 kişinin testi pozitif çıktı, 130 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı 69 bin 294 oldu.

        A'VUKUAT'A BAK!
        İstanbul'da dolandırıcılar, borç senedi imzalatıp 5 milyon 370 bin liralık vurgun yaptı. Çete lideri ise eski avukat B.Ö. çıktı.

        PINAR'IN KATİLLERİNE CEZA YAĞDI
        Trabzon Ortahisar'da 3.5 yıl önce ormanda cinsel saldırıya uğrayan bir çocuk annesi Pınar Kaynak (24), göğsüne bıçak saplanıp, başı taşla ezilerek öldürüldü. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündeme gelen cinayetle ilgili yargılanan Mustafa Gülyüz ve Necati Parmak'a, 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' ve 'cinsel saldırı' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

        ÇAY DEHŞETİ
        Aydın Efeler'de tamirci dükkanına çay götüren Sezai Eviz (24), iş yerine müşteri olarak gelen kişinin bir çay daha bırakmasını istedi. Eviz, onu başka bir yere götüreceğini söyledi. Aralarında önce tartışma ardından kavga çıktı. Olaya Eviz'i babası Mehmet Şükrü Eviz (55) de karıştı. Baba ile oğlu bıçakla ağır yaralandı. Kaçan 2 şüpheli, aranıyor.

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        Emekliye 3.000 TL
        Haberler Yaşam Eşini 400 bin liralık sigorta parası öldüren cani koca Hakan Aysal'ın gerekçeli kararı açıkladı!
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