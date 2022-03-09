Eşini 400 bin liralık sigorta parası öldüren cani koca Hakan Aysal'ın gerekçeli kararı açıkladı!





23 MİLYON DEVRETTİ

6 bilen çıkmayınca 23 milyon 822 bin lira devretti. 5 bilenler 26 bin 780'er lira, 4 bilenler 754'er lira, 3 bilenler 38'er lira, 2 bilenler ise 4'er lira alacak.



VAKA SAYISI 37 BİN 407

Türkiye'de dün 365 bin 5 Covid-19 testi yapıldı. 37 bin 407 kişinin testi pozitif çıktı, 130 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı 69 bin 294 oldu.



A'VUKUAT'A BAK!

İstanbul'da dolandırıcılar, borç senedi imzalatıp 5 milyon 370 bin liralık vurgun yaptı. Çete lideri ise eski avukat B.Ö. çıktı.



PINAR'IN KATİLLERİNE CEZA YAĞDI

Trabzon Ortahisar'da 3.5 yıl önce ormanda cinsel saldırıya uğrayan bir çocuk annesi Pınar Kaynak (24), göğsüne bıçak saplanıp, başı taşla ezilerek öldürüldü. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündeme gelen cinayetle ilgili yargılanan Mustafa Gülyüz ve Necati Parmak'a, 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' ve 'cinsel saldırı' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.



ÇAY DEHŞETİ

Aydın Efeler'de tamirci dükkanına çay götüren Sezai Eviz (24), iş yerine müşteri olarak gelen kişinin bir çay daha bırakmasını istedi. Eviz, onu başka bir yere götüreceğini söyledi. Aralarında önce tartışma ardından kavga çıktı. Olaya Eviz'i babası Mehmet Şükrü Eviz (55) de karıştı. Baba ile oğlu bıçakla ağır yaralandı. Kaçan 2 şüpheli, aranıyor.

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