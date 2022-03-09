Ankara merkezli 3 ilde altın dolandırıcılarına operasyon: 7 gözaltı





KİRALADIKLARI DÜKKANLARIN KİRASINI DA ÖDEMEMİŞLER



Bu arada yapılan araştırmada, şüphelilerin güven kazanmak için halkın yoğun olarak bulunduğu merkezi yerlerde iş yeri kiraladığı ve kuyumcu dükkanına çeşitli ürünler almak istediklerini belirterek, bölgede bulunan kuyumcu esnafıyla tanıştıkları ve güven kazandıktan sonra 700 bin lira değerinde altın alıp 'takoz' olarak tabir edilen sahte külçe altın ile ödeme yaptıkları belirlendi. Şüphelilerin ayrıca kiraladıkları dükkanların kirasını ödemeden kaçtıkları da soruşturma dosyasında yer aldı. Daha önce kuyumculuk sektöründe çalıştığı ve detaylı mesleki bilgilere sahip olduğu öğrenilen çete üyelerinin kendi aralarında yaptıkları görüşmelerde, dolandırıcılık eylemlerini 'vurgun' olarak kodladıkları belirlendi.