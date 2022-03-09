12 yaşındaki engelli oğlu ile minibüse binmek isteyen anneye hakaret görüntülendi

Yeşilkent Mahallesi'nde oturan Suna Şengül, engelli arabası ile yolculuk yaptırabildiği oğlu Demircan ve iki yakını ile minibüse binmek istedi. Minibüs şoförü iddiaya göre Suna Şengül'den yer kapladığı için engelli arabasını katlamasını ve engelli oğlu Demircan'ı kucağına alması koşulu ile kabul etti. Engelli annesi denileni yapılırken, şoförün birkaç yolcunun yerini kapladıklarına dair söylentisini duyunca parasını uzatarak, "3 kişilik alın, belki mazot parasını karşılarsınız" dedi. Bunu duyan minibüs şoförü, "Abla uzatma. Çok paran varsa taksi ile gidersin" karşılığını verdi. Suna Şengül, oğlunun rahat yolculuk edebilmesi için arabasından indirilmemesi gerektiğini bu nedenle İETT otobüsü veya minibüsü kullandığını, arabanın taksi bagajına sığmadığını söyledi. Şengül, engelli oğlunu toplumdan soyutlamak istemediğini, diğer semtlerdeki minibüs şoförlerinin kendisine yardımcı olduğu halde burada karşılaştığı hareketi yadırgadığını, herkesin biraz empati yapması gerektiğini ekledi.