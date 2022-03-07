Tanesinden 5 bin TL kazanıyor! Hobisini mesleğe çevirdi: Tavus kuşu yetiştiriyor





"TÜRKİYE ŞARTLARINA GÖRE ELDE ETTİĞİMİZ GELİRLER GAYET İYİ"

Tavus kuşlarına yönelik yüksek ilgiden kaynakları ülke şartlarında gayet iyi gelir elde ettiğini de sözlerine ekleyen Ramazan Sarı, tavus kuşlarının aşırı sadık bir hayvan olduklarını, bu nedenle de istenildiği gibi kümeste ve bahçede beslenebileceğini de sözlerine ekledi.