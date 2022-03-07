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    • Yaşam
    • 07.03.2022 12:44
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    • 07.03.2022 12:55
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    Şaka tokadı sonu oldu! Hastanede hayatını kaybetti

    Edirne'de arkadaşının attığı tokatla bayıldıktan sonra hastanede tedavi altına alınan kişi yaşam mücadelesini kaybetti. Mehmet Ramiz Nevrekop'a Saraçlar Caddesi'ndeki bir restoranda koruma görevlisi arkadaşı Özkan Makas'ın birkaç kere tokat atması güvenlik kamerasına görüntülerine yansımıştı.

    Şaka tokadı sonu oldu! Hastanede hayatını kaybetti

    Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 16 Şubat'tan bu yana yoğun bakımda tedavi gören Mehmet Ramiz Nevrekop (44) müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Mehmet Ramiz Nevrekop'a Saraçlar Caddesi'ndeki bir restoranda koruma görevlisi arkadaşı Özkan Makas'ın birkaç kere tokat atması güvenlik kamerasına görüntülerine yansımıştı.

    Tokat sonrası bayılan Nevrekop, sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Gözaltına alınan Makas, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Makas, ifadesinde arkadaşı Nevrekop'un montunun rengiyle ilgili yaptığı şakalara sinirlenmesi sonrası tokat attığını belirtmişti.

        Nevrekop, kentteki bir motosiklet kulübünün başkanlığını da yürütüyordu.
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        Haberler Yaşam Şaka tokadı sonu oldu! Hastanede hayatını kaybetti
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