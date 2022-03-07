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    • Yaşam
    • 07.03.2022 22:57
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    • 07.03.2022 23:14
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    "Neden şevişiyorsunuz?" kavgası! Marmaray ringe döndü

    Marmaray'da "Neden şevişiyorsunuz" kavgası çıktı. Marmaray'da seyahat eden bir yolcu, karşısında oturan gençlere "Neden sevişiyorsunuz?" dedi. Gençlerin yanıt vermesi sonrası tekme tokat kavga çıktı. O anlar cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

    İHA
    Neden şevişiyorsunuz? kavgası!

    Marmaray'da "Neden şevişiyorsunuz" kavgası çıktı.

    Olay, akşam saat 20.30 sıralarında Marmaray Kartal istasyonunda meydana geldi.

    Edinilen bilgiye göre, Marmaray'daki yolculardan biri, karşısında oturan genç çifte 'Terbiyesizlik yapmayın, neden sevişiyorsunuz' diyerek tepki gösterdi.

    GENÇLER KARŞILIK VERİNCE ORTALIK KARIŞTI
    Gencin de karşılık vermesi üzerine olay bir anda kavgaya dönüştü.

    Tepki gösteren yolcu ile genç yumruklaştı. Marmaray'da bulunan diğer yolcular kavgayı ayırmaya çalıştı. Gençler Kartal istasyonunda inerken, diğer yolcu yoluna devam etti.

        KAVGA ANLARI SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ
        Kavga anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Görüntülerde yolcunun gençle yumruklaştığı, diğer yolcuların da kavgayı ayırmaya çalıştığı görülüyor.

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        Haberler Yaşam "Neden şevişiyorsunuz?" kavgası! Marmaray ringe döndü
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