"Neden şevişiyorsunuz?" kavgası! Marmaray ringe döndü

Marmaray'da "Neden şevişiyorsunuz" kavgası çıktı.
Olay, akşam saat 20.30 sıralarında Marmaray Kartal istasyonunda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Marmaray'daki yolculardan biri, karşısında oturan genç çifte 'Terbiyesizlik yapmayın, neden sevişiyorsunuz' diyerek tepki gösterdi.
GENÇLER KARŞILIK VERİNCE ORTALIK KARIŞTI
Gencin de karşılık vermesi üzerine olay bir anda kavgaya dönüştü.
Tepki gösteren yolcu ile genç yumruklaştı. Marmaray'da bulunan diğer yolcular kavgayı ayırmaya çalıştı. Gençler Kartal istasyonunda inerken, diğer yolcu yoluna devam etti.