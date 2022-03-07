Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 08.03.2022 01:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.03.2022 01:09
    ABONE OL

    Manisa'da akşam saatlerinde panik anları! Zehirlenme şüphesiyle 3 kişi hastaneye kaldırıldı

    Manisa’nın Yunusemre ilçesinde akşam saatlerinde zehirlenme şüphesi nedeniyle panik yaşandı. 1'i çocuk 3 kişi mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşamasının ardından hastaneye kaldırıldı.

    Manisa’da akşam saatlerinde panik anları!

    Manisa'nın Yunusemre ilçesinde aynı aileden 1'i çocuk 3 kişi bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırılırken, durumun doğalgaz kaçağından kaynaklandığı şüphesi üzerinde duruluyor.

    Olay Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Akgedik Mahallesi'nde meydana geldi. Ediniken bilgiye göre aynı aileden Ü.İ. (45), A.İ. (41) ve çocukları U.İ. (17) bulantı ve kusma şikayetiyle 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından zehirlenme şüphesi olan aile Manisa Celal Bayar Üniversitesine kaldırıldı.

    Burada tedavi altına alınan aileden baba Ü.İ. ile çocukları 17 yaşındaki U.İ.'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

    Öte yandan sağlık ekiplerinin ev içerisinden gaz kokusu geldiğini bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ile doğalgaz ekipleri de sevk edildi.

    Yaralıların tedavilerine devam edilirken zehirlenmeyle ilgili soruşturma başlatıldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Büyükşehir’le yalnız değilsiniz
    Haberler Yaşam Manisa'da akşam saatlerinde panik anları! Zehirlenme şüphesiyle 3 kişi hastaneye kaldırıldı
        SON DAKİKA