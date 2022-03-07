"Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları" 8 Mart'ta buluşuyor

Turkuvaz medya temsilcileri Görsel Medya İcra Kurulu Üyesi ve Reklam Grup Başkanı Didem Ural Gücüm ve Sabah & Daily Sabah Yazılı Medya İcra Kurulu Üyesi ve Reklam Genel Müdürü Ceyda Uzman'ın açılış konuşmalarıyla başlayacak 'Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi'nin açılış panelinde, Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör'ün sorularını cevaplayacak.

İş dünyasının güçlü kadınlarını buluşturacak 'Yüksek Topuklar' özel oturumunda Yıldız Holding Kadın Platformu Elçisi Begüm Mutuş, Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Başkanı Zehra Öney, NG Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür, ve Halkbank Bireysel Pazarlama Bölümü Daire Başkanı Filiz Avukat Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör 'ün sorularını cevaplayacak.

'Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi'nde gerçekleşecek 'Sporda Kadın' oturumunun moderatörlüğünü ise sunucu Esra Erol üstlenecek. Milli Paralimpik Okçu P. Öznur Cüre ve Milli Tekvandocu Nafia Kuş'un katılacağı oturum spor camiasında güçlü kadınları bir araya getirecek.



Müge Anlı'nın özel konuk olarak yer alacağı Zirve'de, moderatörlüğünü Sabah Gazetesi Yazarı Sonat Bahar'ın üstleneceği 'Sanatta Kadın' paneli gerçekleştirilecek. Yasemin Sakallıoğlu'nun video ile katılacağı oturumda, Oya Başar ve Fadik Sevin Atasoy renkli sohbetleri ile kadının sanattaki yerini konuşacak.

ATV Ana Haber Spikeri Cem Öğretir'in 'Kadın Şarkıları' ile konuklara keyifli dakikalar yaşatacağı 'Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi'nde Turkuvaz Radyolar Yayın Yönetmeni Füsun Alkan (Gönüldostu Füsun) ve DJ Güven Öz öğle yemeği sırasında performans sergileyecek.

Zirve, www.gucluturkiyeninguclukadinlari.com adresinden ilgili linke tıklayarak, Sabah Youtube, Sabah Gazetesi, A Haber, A Para ve A Spor YouTube kanalarından, Sabah TV ve Sabah Gazetesi Instagram hesabından ayrıca canlı olarak yayınlanacaktır.