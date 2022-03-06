Skandal tacizi ses kaydı ortaya çıkardı! Dilacan Özçelik'i taciz eden Atilla Tuna’nın ifadesi şaşkınlık yarattı

Taciz, bu kez sanata sıçradı! Türkiye'nin en köklü derneklerinden biri, iddialarla sarsıldı! Yıldız Teknik Üniversitesi Müzikoloji öğrencisi Dilacan Özçelik, eylül ayında İstanbul Filarmoni Derneği'ne ait müzik dergisinde editör olarak işe başladı. Ancak kabusu yaşadı! İddiaya göre dernek başkanı Atilla Tuna'nın tacizine uğradı! Başkan Tuna'nın "Çalışmaya devam etmek için özel hayatını bana anlatacaksın. Erkek arkadaşına ben karar vereceğim. Adet döngünü de bana rapor edeceksin" demesi üzerine durumu yönetim kuruluna aktardı. Ancak hiçbir dönüş alamadı. Çaresiz kalan Özçelik, savcılığın kapısını çaldı. İfadesi alınan Atilla Tuna, iddiaları yalanladı. Dilara Özçelik'in, izinsiz şekilde sesini kaydettiğini bu kayıtları da eşine ve derneğin yönetim kurulu üyesi 5 kişiye dinlettiğini açıkladı! Skandal bu ses kayıtlarıyla ortaya çıkınca, Tuna istifa etmek zorunda kaldı! Savcılık, Özçelik hakkında soruşturma başlattı. (Büşra Çoban)

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