Kendisi ve iki çocuğunu ölümle tehdit eden kocasını öldüren hamile kadın beraat etti

Balıkesir'in Karesi ilçesinde kocası Murat Aydın'ı pompalı tüfekle öldürüp cezaevine düşen 2 çocuk annesi Rümeysa Aydın, Balıkesir Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki son duruşmada "Kendimi korudum" diye savunma yaptı. Hakim, müebbet hapis istemiyle yargılanan kadına "Meşru müdafaa" gerekçesiyle beraat kararı verip özgür bıraktı! Cezaevine girerken 3. çocuğuna 1,5 aylık hamile olduğunu öğrenen karnı burnunda anne, çocuklarına koşarken duygusal anlar yaşadı. 8.5 aylık hamile kadın cezaevi önünde dakikalarca çocuklarına sarıldı. Özgürlüğe adım atan genç kadın, "Adalet yerini buldu. Kim boşu boşuna katil olmak ister. Ben onu öldürmeseydim, o beni ve çocuklarımı öldürecekti. Sesimi duydukları için herkese teşekkür ederim" ifadesini kullandı.