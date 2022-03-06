Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Kendisi ve iki çocuğunu ölümle tehdit eden kocasını öldüren hamile kadın beraat etti

    Balıkesir'in Karesi ilçesinde kendisini ve iki çocuğunu ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle kocasını öldüren hamile kadın, “Meşru müdafaa” kararıyla beraat etti.

    Müebbetten beraate

    Balıkesir'in Karesi ilçesinde kocası Murat Aydın'ı pompalı tüfekle öldürüp cezaevine düşen 2 çocuk annesi Rümeysa Aydın, Balıkesir Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki son duruşmada "Kendimi korudum" diye savunma yaptı. Hakim, müebbet hapis istemiyle yargılanan kadına "Meşru müdafaa" gerekçesiyle beraat kararı verip özgür bıraktı! Cezaevine girerken 3. çocuğuna 1,5 aylık hamile olduğunu öğrenen karnı burnunda anne, çocuklarına koşarken duygusal anlar yaşadı. 8.5 aylık hamile kadın cezaevi önünde dakikalarca çocuklarına sarıldı. Özgürlüğe adım atan genç kadın, "Adalet yerini buldu. Kim boşu boşuna katil olmak ister. Ben onu öldürmeseydim, o beni ve çocuklarımı öldürecekti. Sesimi duydukları için herkese teşekkür ederim" ifadesini kullandı.



    BODRUMDA İŞKENCE YAPTI
    Rümeysa Aydın, "Beni öldüresiye dövdü, 6 saat bodruma kilitledi. Korkutmak için tüfekle havaya ateş edecektim. Tüfeğe sarılınca patladı ve öldü" dedi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Emekli maaşına ek iş dopingi
    Haberler Yaşam Kendisi ve iki çocuğunu ölümle tehdit eden kocasını öldüren hamile kadın beraat etti
        SON DAKİKA