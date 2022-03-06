İstanbul'da hareketli saatler! Mecidiyeköy'de bir kişi üst geçitte kabloları yakıp intihara kalkıştı

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü Mecidiyeköy'de bulunan üst geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elinde benzin dolu şişeyle köprünün korkuluklarında bulunan kabloları yakan kişi etrafa bağırarak kendini yakmakla tehdit etti. O anları gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi.