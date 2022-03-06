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    • Yaşam
    • 06.03.2022 18:44
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    • 06.03.2022 18:44
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    Gazeteci Batuhan Yaşar, Bağlum Mezarlığı'nda toprağa verildi

    Dün akşam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İhlas Medya Grubu Ankara Temsilcisi ve Türkiye gazetesi yazarı Batuhan Yaşar, Keçiören Bağlum Mezarlığı'nda toprağa verildi.

    Gazeteci Batuhan Yaşar son yolculuğuna uğurlandı

    İhlas Medya Grubu Ankara Temsilcisi ve Türkiye gazetesi yazarı Batuhan Yaşar, dün akşam, bir yıldır tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

    Yaşar için Keçiören Bağlum Mezarlığı'nda ikindi vakti sonrası cenaze namazı kılındı.



    Cenaze namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, çok sayıda siyasetçi, meslektaşları, ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

    Yaşar'ın cenazesi, Bağlum Mezarlığı'nda toprağa verildi.



    BATUHAN YAŞAR KİMDİR?
    Afyon'un Emirdağ ilçesinde 1970 yılında doğan Batuhan Yaşar, gazetecilik mesleğine 1988'de Türkiye gazetesinde başladı.

    Yaşar, 1994 yılına kadar sırasıyla sağlık, polis-adliye, ve Başbakanlık muhabirliği yaptı.
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        Haberler Yaşam Gazeteci Batuhan Yaşar, Bağlum Mezarlığı'nda toprağa verildi
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