Gazeteci Batuhan Yaşar, Bağlum Mezarlığı'nda toprağa verildi





TGRT ve Türkiye Gazetesinin Londra muhabirliği görevini de yürüten Yaşar, 2000 yılında TGRT Ankara Haber Müdürlüğü görevine, 2007'de İhlas Haber Ajansı (İHA) Ankara Temsilciliği ve 2011'de de TGRT Ankara Temsilciliği görevlerine getirildi.

Yaşar, 2018'den bu yana da İhlas Medya Ankara Temsilciliği görevini yapıyordu.



