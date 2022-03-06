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    • Yaşam
    • 06.03.2022 18:50
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    • 06.03.2022 18:54
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    Esenler'de trafiği kapatıp asker eğlencesi yapanlara ceza yağdı!

    İstanbul Esenler'de oluşturdukları konvoyla trafiği durdurup, asker eğlencesi düzenleyen 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslara 5 bin 488 lira idari para cezası uygulandı.

    Trafik magandalarına ceza!

    Esenler'de oluşturdukları konvoyla trafiği durdurup, asker eğlencesi düzenleyen 9 kişiye 5 bin 488 lira idari para cezası uygulandı.

    Esenler'de 4 Mart günü oluşturdukları konvoyla tünelde trafiği durdurduktan sonra araçlarından inerek asker eğlencesi düzenledikleri tespit edilen D.Ö., G.A., H.H.D., E.R.D., O.K., S.B. H.B., H.S. ve D.Ö. gözaltına alındı.

    9 KİŞİYE PARA CEZASI
    9 şüpheli hakkında Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleri gereği toplam 5 bin 488 lira idari para cezası uygulanarak, adli işlem başlatıldı. Aker eğlencesi, cep telefonu kamerasına da yansıdı.

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    Haberler Yaşam Esenler'de trafiği kapatıp asker eğlencesi yapanlara ceza yağdı!
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