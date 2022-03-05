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    • Yaşam
    • 05.03.2022 16:46
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    • 05.03.2022 16:46
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    Son dakika: İstanbul Başakşehir'de köpeği silahla vurarak öldüren cani tutuklandı

    Son dakika haberine göre İstanbul Başakşehir'de kulübesinde bağlı köpeği tabancayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Kulübede bağlı olarak silahlı saldırıya uğrayan köpek, kaldırıldığı veteriner hekimde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansımıştı. Görüntülerde, şüphelinin kulübede bağlı olan köpeğe silahla ateş ettikten sonra sopa fırlattığı görülüyor.

    Köpeği vurarak öldüren cani hakkında flaş gelişme

    Başakşehir'de kulübede bağlı bir köpeğe silahla ateş eden ve köpeğin ölümüne neden olan A.B.Z., polis ekipleri tarafından yakalandı. Öte yandan şüphelinin "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanma" suçundan arandığı öğrenildi.

    KÖPEĞİ ÖLDÜREN CANİ TUTUKLANDI
    Başakşehir Organize Sanayi Bölgesi'nde önceki gün akşam saatlerinde iddiaya göre, A.B.Z., kulübede bağlı köpeğe silahla ateş ettikten sonra sopa fırlattı. Bildirilmesi üzerine polis ekipleri, olay yerine gitti.

    Çevredeki güvenlik kamera görüntüleri inceleyen polis ekipleri, olayı A.B.Z.'nin gerçekleştirdiğini belirledi. Çalışmalar sonrasında şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan incelemede, şüphelinin olayda kullandığı tabanca ile 3 fişek de ele geçirildi.

        A.B.Z., "Silah ile Kasten Hayvan Yaralama" ve "Ateşli Silahlara Muhalefet Kanunu" suçlarından adliyeye sevk edildi. Öte yandan şüphelinin "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanma" suçundan arandığı da tespit edildi.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        KÖPEK TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
        Kulübede bağlı olarak silahlı saldırıya uğrayan köpek, kaldırıldığı veteriner hekimde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansımıştı. Görüntülerde, şüphelinin kulübede bağlı olan köpeğe silahla ateş ettikten sonra sopa fırlattığı görülüyor.

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