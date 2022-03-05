Son dakika: İstanbul Başakşehir'de köpeği silahla vurarak öldüren cani tutuklandı

Başakşehir'de kulübede bağlı bir köpeğe silahla ateş eden ve köpeğin ölümüne neden olan A.B.Z., polis ekipleri tarafından yakalandı. Öte yandan şüphelinin "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanma" suçundan arandığı öğrenildi.