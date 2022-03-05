Son dakika: İstanbul Başakşehir'de köpeği silahla vurarak öldüren cani tutuklandı

Başakşehir'de kulübede bağlı bir köpeğe silahla ateş eden ve köpeğin ölümüne neden olan A.B.Z., polis ekipleri tarafından yakalandı. Öte yandan şüphelinin "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanma" suçundan arandığı öğrenildi.
KÖPEĞİ ÖLDÜREN CANİ TUTUKLANDI
Başakşehir Organize Sanayi Bölgesi'nde önceki gün akşam saatlerinde iddiaya göre, A.B.Z., kulübede bağlı köpeğe silahla ateş ettikten sonra sopa fırlattı. Bildirilmesi üzerine polis ekipleri, olay yerine gitti.
Çevredeki güvenlik kamera görüntüleri inceleyen polis ekipleri, olayı A.B.Z.'nin gerçekleştirdiğini belirledi. Çalışmalar sonrasında şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan incelemede, şüphelinin olayda kullandığı tabanca ile 3 fişek de ele geçirildi.