Balıkesir’de kocasını öldüren kadın beraat etti

Bir annenin çocuklarını ve kendisini korumak için çok doğal bir refleksi o tüfeğin ateşlenmesi. Yargılama süreci boyunca heyet çok dikkatli bir şekilde delilleri değerlendirdi ve duruşmaya katılmamıza ve gözlemci olarak bulunmamızı sağladılar. Biz bu noktada davanın ne kadar hızlı ilerlediğini, bu sürecin hızlı yürütüldüğünü de gördük aynı zamanda. Heyet en sonunda bizim gördüğümüzün tamamını dosya içeriğindeki delillerde gördü. Bunun meşru müdafaa olduğu kanaatine varıldı ve karar bu şekilde çıktı.

Rümeysa şu anda doğuma çok yaklaştı, hapse girdikten sonra hamile olduğunu öğrendi. Rümeysa'nın ikiz bebekleri vardı. Bunlardan bir tanesini ne yazık ki tutuklandıktan sonra kaybetti. Ancak ikinci bebek hala hayatta ve yakın tarihte doğum yapmasını bekliyoruz. Rümeysa'nın 2 tane daha çocuğu var ve bu çocuklar yıllarca annelerinin maruz kaldığı şiddete ne yazık ki şahitlik ettiler. Bu yüzden de onlara psikolojik destek sağlamaya devam ediyoruz." dedi.

te yandan Balıkesir 1. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada beraat eden Rümeysa Aydın, cezaevinden çıktı.

Aydın ilk iş olarak, 5 yaşındaki oğlu ve 8 yaşındaki kızına doya daya sarılıp özlem giderdi.