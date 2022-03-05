Balıkesir’de kocasını öldüren kadın beraat etti

Balıkesir'in Karesi ilçesine bağlı kırsal Ziyaretli Mahallesi'nde 13 Ağustos 2021 günü, 2 çocuk annesi Rümeysa Aydın (28), iddialara göre kendisine sürekli şiddet uygulayan, cinsel istismara maruz bırakan ve ölümle tehdit eden kocası Murat Aydın'ı (30) pompalı tüfekle öldürdü. Tutuklu olarak yargılanan Rümeysa Aydın'a karar duruşmasında son sözü soruldu.
Aydın, ağlayarak, "Herkes bana cani diyor. Ama ben cani değilim. Kendimi ve çocuklarımı korumaya çalıştım." dedi. Mahkeme, olayı 'meşru müdafaa' kapsamında değerlendirip Rümeysa Aydın'ın beraatine karar verdi.
RÜMEYSA, KADIN DERNEĞİNE MEKTUP İLE ULAŞTI
Rümeysa Aydın davasının soruşturma aşamasından itibaren takip eden Sil Baştan Kadına Yönelik Şiddet ve Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Başkanı Ayşegül Küçükafacan, Aydın'ın 2 çocuğunun ise psikolojik destek almaya devam ettiğini söyledi.
Rümeysa Aydın'ın mektup ile derneğe ulaştığını söyleyen Küçükafacan, "Aldığımız bir posta bizi çok duygulandırdı ve zaten müdahil olma kararı aldıktan sonra gelmiş olan bu mektupla birlikte hızlı hareket etmemiz gerektiğini de gördük. Rümeysa'nın sesini o mektupla aynı zamanda duymuş olduk. Rümeysa bizden destek istiyordu. Sadece bizden değil, bütün kadınlardan destek istiyordu." dedi.