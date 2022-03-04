Son dakika: Duygu Delen davasında karar çıktı

Gaziantep'te şüpheli şekilde hayatını kaybeden Duygu Delen'in (17) ölümüne ilişkin davada "kasten öldürme" suçlamasıyla yargılanan Mehmet Kaplan, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 10. duruşmaya sanık Mehmet Kaplan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken, sanık Kaplan'ın avukatı Enes Akbulut ile Delen ailesi avukatları Mehmet Balcı ve Ömer Faruk Akan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü adına Av. Şafak Nur Atmaca, Ankara Barosu ile Gaziantep Barosu avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmayı anne Şenel Delen ile baba Bülent Delen de takip etti.
Duruşmada söz alan baba Bülent Delen, evladının 19 aydır toprağın altında olduğunu belirterek, "Ben sizin adaletinize sığınıyor ve güveniyorum. Tutuklunun en ağır ceza almasını talep ediyorum" dedi.
"ADALET VARSA BU DAVAYLA BELLİ OLACAK"
Beyanı alınan anne Şenel Delen ise sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istediğini söyledi. Delen, "Önce Allah'a, sonra size güveniyorum. Yavrum geçen hafta 19 yaşına girdi ama toprağın altında. Katili serbest bırakıp başka suçlar işlemesine neden olmayın. Cezasını çeksin. Bin kere de ölsem davamdan vazgeçmem. Sanık cezasını çeksin, başka masumların canını yakmasın" ifadelerini kullandı.
"BU CİNAYET KISKANÇLIK CİNAYETİDİR"
Delen ailesinin avukatı Mehmet Balcı, savunmasında sanık tarafının delilleri karartmaya çalıştığını ileri sürdü. Sanığın ifadelerinde çelişkiler olduğunu belirten Balcı, "Duygu'nun Adli Tıp raporlarına göre kazara düşmesi imkansız. Bize göre Duygu Delen oda içinde darp edildi, birlikte yere düştüler. Ardından sanık Duygu'yu balkondan aşağıya attı. Mehmet Kaplan çok zeki bir sanık. Benim 40 yıllık meslek hayatımda gördüğüm en zeki sanıklardan biri. Mehmet Kaplan, Duygu'yu eve öldürmek için çağırmadı ama Duygu'nun telefonunda gördüklerinden dolayı kıskançlık kriziyle bu cinayet işlendi. Bu cinayet kıskançlık cinayetidir" diye konuştu.
Davaya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü adına katılan Avukat Şafak Nur Atmaca ise savcının esas hakkındaki mütalaasına yalnızca "çocuğun cinsel istismarı" suçlaması yönünden katılmadıklarını belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.