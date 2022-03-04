Muğla'nın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı

YABAN HAYVANLARI İÇİN DOĞAYA YEM BIRAKILDI

Doğa Koruma ve Milli Parklar Muğla Şubesi, jandarma ile polis ekipleri, Hayvan Durum İzleme araçlarıyla kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlere gitti.

Ekipler, Yılanlı Çakmak Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ile beyaz örtü altındaki kırsal bölgelerde sokak ve yaban hayvanlarının yoğun bulunduğu noktalara yem ve mama bıraktı. Bu bölgelere belirli aralıklarla yiyecek bırakılacağı belirtildi.

