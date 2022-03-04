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    • Yaşam
    • 04.03.2022 08:57
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    • 04.03.2022 08:57
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    Eşi terk edince evi ateşe verdi

    Eşi tarafından terk edilince sinirlenen bir şahıs, evini yaktı. Alevler ekipler tarafından söndürülürken, baygın olarak evde bulunan şahıs hastane kaldırıldı.

    Eşi terk edince evi ateşe verdi

    Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Melih Gökçek Bulvarı üzerinde bulunan 57. Cadde'de, eşi ile tartışan kadın evi terk etti.

    Karısının terk etmesine sinirlenen şahıs, evini ateşe verdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    BAYGIN HALDE BULUNDU

    İtfaiye ekipleri yanan eve müdahale için girdiklerinde, evini yakan şahsı baygın halde buldu. İtfaiye ekipleri tarafından evden çıkarılan şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
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