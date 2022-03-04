Adana'da tüyler ürperten olay! Mezara gömülmüş cenin bulundu

Mezardan 6-7 aylık olduğu tahmin edilen bir cenin çıktı. Cenin, kime ait olduğunun belirlenmesi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis şimdi ceninin kim ya da kimler tarafından gömüldüğünü bulmak için çalışma başlattı.

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