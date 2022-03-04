Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 04.03.2022 09:49
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.03.2022 09:56
    ABONE OL

    Adana'da tüyler ürperten olay! Mezara gömülmüş cenin bulundu

    Son dakika haberi... Adana'da bulunan aile mezarlığına giden bir kişi, aile mezarının yanında çocuk mezarı olduğunu fark etti. Durumu hemen polis ekiplerine bildirerek aile mezarlığına çocuk gömüldüğü ihbarında bulundu. Ekipler tarafından açılan mezardan 6-7 aylık olduğu tahmin edilen bir cenin çıktı.

    Tüyler ürperten olay! Aile mezarını ziyaret etti şoka girdi

    Adana'da, mezarlığa gömülmüş cenin bulundu. Polis, cenini kimin gömdüğünü bulmak için çalışma başlattı. Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Ali Hocalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Adnan Kayas, Ali Hocalı Mezarlığına gitti.

    Aile mezarları başında dua etmek istediği sırada aile mezarının yanında bir çocuk mezarı olduğunu fark etti. Yakınlarını arayıp bir çocuk gömüp gömmediklerini sordu.

    Ancak aile bireyleri herhangi bir çocuk gömmediklerini söyleyince Kayas hemen polisi arayarak izinsiz olarak aile mezarlığına çocuk gömüldüğü ihbarında bulundu. Polis olay yerine gelerek çalışma başlattı. Savcılık talimatıyla polis isimsiz çocuk mezarını açtı.

        Mezardan 6-7 aylık olduğu tahmin edilen bir cenin çıktı. Cenin, kime ait olduğunun belirlenmesi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis şimdi ceninin kim ya da kimler tarafından gömüldüğünü bulmak için çalışma başlattı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Kabine’de değişiklik!
        Haberler Yaşam Adana'da tüyler ürperten olay! Mezara gömülmüş cenin bulundu
            SON DAKİKA