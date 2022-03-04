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    • Yaşam
    • 04.03.2022 12:37
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    • 04.03.2022 12:37
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    Antalya'daki Ukraynalı sporcular ile Rus turistler tartıştı

    Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle, Antalya'da karşılaşan Rus ve Ukraynalı kişiler kavgaya tutuştu. Olaya polis müdahale ederken, otellere kavga yaşanmaması için sivil polis gönderildi.

    Ukraynalı sporcular ile Rus turistler tartıştı

    Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm merkezindeki bir otelde çarşamba günü kamp yapan Ukrayna Kano Kadın Milli Takımı sporcuları, istirahatleri sırasında Rus turist grubu ile tartışma yaşadı.

    Ukraynalı sporcular, tartışma sonrası yaşadıklarını otel yönetimine aktardı. Otel yöneticileri ve polisin iki grupla görüşmesi sonrası taraflar şikayetçi olmadı.

    TARTIŞMANIN KAYNAĞI İŞGAL

    İki grubun Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından kaynaklı tartıştığı belirtildi. İl Emniyet Müdürlüğü de Rus ve Ukraynalı turistler arasında herhangi bir tartışmanın yaşanmaması için otellerde sivil polis görevlendirdi.

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    Haberler Yaşam Antalya'daki Ukraynalı sporcular ile Rus turistler tartıştı
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