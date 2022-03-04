81 ilde aynı anda siren sesleri duyuldu! Nedeni ortaya çıktı! Tedirginlik yaratan olay

Türkiye'de 81 ilde aynı anda duyulan siren sesleri vatandaşlarda tedirginlik yaratırken, sosyal medya hesaplarında konunun detayları araştırılıyor. Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savaşın ardından sürekli gündeme gelen siren sesleri, ülkemizde de 81 ilde aynı anda duyulunca merak konusu oldu. Siren seslerinin sebebinin 81 ilde aynı anda yapılan tatbikat olduğu ortaya çıktı.
Bakan Soylu tatbikat sonrası yaptığı açıklamada "Bu yıl içerisinde çeşitli temalarda olmak üzere 54 bin tatbikat gerçekleştireceğiz. Yıl sonuna doğru büyük Türkiye tatbikatı yapacağız. Türkiye'de 81 vilayet ve tüm ilçelerde gerçekleştirilen bu tatbikat nedeniyle teşekkür ediyoruz." dedi.
Okullarda gerçekleştirilen tatbikat nedeniyle siren sesleri birçok ilimizde birçok bölgede okullarda duyulurken, vatandaşlar durumun ne olduğunu anlamak için internette araştırmalarda bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konu hakkında dün yaptığı açıklamada okullarımızda tatbikat gerçekleşeceğinden bahsetmişti.